У військкоматі Харкова розповіли, кого «відловлюють» на вулицях (відео)

Цієї осені на службу до армії візьмуть 1550 призовників.

В Харківському обласному військкоматі розповіли, чому харківським призовникам варто самостійно звернутися в комісаріат і навіщо молодих хлопців «відловлюють» на вулиці.

Осінній призов на строкову службу на Харківщині розпочався ще 1 жовтня 2018 року. У цьому році, за указом президента, він триватиме до кінця грудня, пише 057.ua.

18 жовтня у соцмережах з'явилося відео, на якому нібито співробітники одного з районних військкоматів Харкова насильно утримують молодого хлопця. Очевидці повідомляють, що подібні випадки регулярно стаються на ХТЗ і Салтівці.

У Харківському обласному військкоматі пообіцяли розібратися в ситуації.

«Наказом обласного комісара проводимо службове розслідування. Якщо встановимо, які співробітники затримували людей, то вони будуть дуже жорстко покарані. У таких випадках передбачена дисциплінарна чи адміністративна відповідальність», — розповів військовий комісар Харківського обласного військового комісаріату Юрій Калгушкін.

Він додав також, що серед хлопців, яких затримують на вулицях, можуть бути і військовослужбовці, які втекли.

«Зараз на Харківщині розшукують близько 300 осіб, які самовільно пішли з військових частин. Деякі з них пішли від 10 днів тому до півроку. Військова служба правопорядку проводить розшук громадян таких категорій», - зазначив Калгушкін.

За законом співробітники військкомату можуть попросити юнака призовного віку представитися, запитати, чи був у військкоматі і вручити повістку, коли і куди має прийти харків'янин. Хлопець повинен показати документи і у визначений час прибути в районний військкомат. Якщо хлопця утримують силоміць, потрібно зателефонувати на гарячу лінію 0577120877.

Призов 2018

Призовники будуть проходити службу у Збройних силах України, підрозділах Нацгвардії, прикордонної служби та спецслужбі транспорту.

«Харків'яни від 20 до 27 років протягом 10 днів повинні прибути в районний комісаріат. Студент денного відділення отримає відстрочку, інші юнаки проходять медкомісію. Якщо знаходять проблеми зі здоров'ям, відправляють на обстеження. Якщо все серйозно, юнаки можуть також одержати відстрочку або їх звільнять від служби за рішенням медкомісії», - розповіли в обласному військкоматі.

За словами Калгушкіна, зараз близько 700 харків'ян визнали придатними для служби в армії. Майже 1500 отримали відстрочки.

«Через поганий стан здоров'я багато харків'ян не можуть служити в армії. Їх звільняють від строкової служби. Тому не так все страшно, як розповідають», - зазначив воєнком.

Цієї осені на службу до армії візьмуть 1550 призовників. 540 з них вже направили в центри підготовки для ЗСУ на навчання, яке триватиме 2-3 місяці. Далі службовців направлять у військові частини підрозділів. З наступного тижня призовників будуть направляти на навчання для підрозділів Нацгвардії.

Як зазначив директор Департаменту оборони, мобілізації та взаємодії з правоохоронними органами ХОДА Олексій Максимов, осінній призов відрізняється від попередніх термінами та умовами відбору.

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«Підвищили вимоги до стану здоров'я, звертають увагу на моральні якості, освіту і мотивацію. Посилилися вимоги до нацгвардійців та прикордонників», - розповів Максимов.

Призовники з вищою освітою служать рік, без вищої — півтора. За офіційно працевлаштованим військовослужбовцем зберігається робоче місце, середньомісячна зарплата і йде стаж. Службовцям виплачують 3,5 тисячі гривень на місяць, за період служби дають відпустку до 10 днів.

За ухилення від служби в армії призовники можуть нести адмінвідповідальність.За неявку в комісаріат можна заплатити від 85 до 119 гривень. За повторне правопорушення доведеться заплатити від 170 до 255 гривень. За втрату військового квитка або посвідчення потрібно віддати від 17 до 51 гривні, за повторну втрату — від 51 до 119 гривень.

Згідно з Кримінальним Кодексом України за ухил від призову на строкову та військову службу можна отримати до 3 років за ґратами.

Як зазначили в Харківському обласному військовому комісаріаті, за підсумками весняного призову цього року 39 призовників чекає кримінальна відповідальність. За підсумками весняного призову 1500 призовників вперше не з'явилися у військкоматах.

У відомстві заспокоюють: призовників, які служать в армії, в зону ООВ не відправляють. В зону бойових дій можуть поїхати тільки контрактники.

«Призовники працюють тільки у військових частинах. Головний зміст служби в армії — накопичити мобілізаційні ресурси та укомплектувати військові частини. Якщо юнаки служили в армії, ЗСУ будуть розраховувати на них, а контрактники зможуть нести службу в ООС», — підсумував Калгушкін.