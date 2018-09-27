Генштаб озвучив всі деталі осіннього призову: поповнення лав армії триватиме до Нового Року

Робота призовних комісій всіх рівнів спланована з 1 жовтня по 30 грудня.

Протягом жовтня-грудня, у рамках осіннього призову громадян на строкову військову службу, планується призвати та направити до військ 17 тисяч 960 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив начальник відділу комплектування і призову - заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Валерій Дендебера.

Він пояснив, що призвати до ЗСУ планується 9 тис. 10 осіб, до Національної гвардії - 6 тис. 500 осіб, до Державної прикордонної служби (ДПСУ) - 1 тис. 550 осіб і до Державної спеціалізованої служби транспорту (ДССТУ) - 900 осіб.

Робота призовних комісій всіх рівнів спланована з 1 жовтня по 30 грудня.

Відправки команд молодого поповнення до військових частин розпочнуться з 8 жовтня та завершаться 28 грудня.

Читайте такожГенштаб ЗСУ назвав причину збільшення строку призову

Крім того, Дендебера зауважив, що фінансова складова щодо забезпечення заходів призову здійснюватиметься відповідно до розпорядження уряду України, обсяг видатків складає 64.9 млн грн. У тому числі, для ЗСУ - 32.5 млн грн, НГУ - 23.5 млн грн, ДПСУ - 5.6 млн грн, ДССТУ - 3.2 млн грн.

"Зазначений розрахунок здійснено на підставі показників, що в сумарному контексті дають на одну особу для проведення зазначеного заходу 4 тис. 58 грн", - зазначив він і додав, що з цієї суми, зокрема, 3 тис. 524 грн - це виплата грошової допомоги, понад 191 грн - харчування призовників, коли вони перебувають на збірних пунктах, і 250 грн - на перевезення призовників до місць несення служби.

Ці кошти будуть перераховані в повному обсязі на рахунки обласних військових комісаріатів та Київського міського військового комісаріату.

На запитання щодо кількості призовників порівняно з минулим роком, представник ЗСУ зауважив, що восени минулого року призивалися 13 тис. 908 осіб.

"Наразі відбулося збільшення категорій призовників - в подальшому військовослужбовців строкової служби - для військових частин Національної гвардії України і Державної прикордонної служби", - сказав Дендебера.

За його словами, порівняно з минулим роком чисельність для військових частин як НГУ, так і ДПСУ зросла на понад 1.5 тис. осіб.