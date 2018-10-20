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"Ніколи не здаюся»: Сенцов відповів на лист Кольченка

00:45, 20 жовтня 2018
Суспільство
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REUTERS

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала член Уральської правозахисної групи Тетяна Щур.

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«У мене все нормально, почуваю себе добре. Передайте Саші К. (Кольченку) від мене великий привіт! Нехай не переживає за мене, взагалі ні за що – це шкідливо! Наші старання не марні. Нехай там не сумує і головне – я не відчуваю себе розчарованим, ні переможеним. Як казав старина Хем: «Людину можна вбити, але не можна перемогти». Ось зі мною так само: я ніколи не здаюся!» – передала слова записки Сенцова Щур.

На даний момент немає підтверджень цієї інформації від російської влади, адвоката і рідних Олега Сенцова.

Український політв'язень Олександр Кольченко написав листа підтримки режисеру Олегу Сенцову після того, як той був змушений припинити голодування.

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Теги: #політв'язні#Сенцов і Кольченко