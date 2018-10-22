У Харкові розгорнули найбільший прапор України у світі (фото, відео)

За словами організаторів, стяг вже побував у 50 українських містах, а також у Польщі.

У Харкові на площі Свободи розгорнули величезний прапор України. Знімки з висоти пташиного польоту на своїй сторінці опублікував користувач Артем Гребенюк.

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Як пише Newsroom, ініціатором заходу виступило молодіжне відділення однієї з політичних партій. Площа полотна склала 40 на 60 метрів.

За словами організаторів, це найбільший прапор нашої країни в світі, який вже побував в 50 українських містах, а також у Польщі.

Нагадаємо, в 2015 році Харків посів перше місце в Україні за кількістю досягнень в Книзі рекордів України. За рік місто відзначилося 27 досягненнями, серед яких наймасовіший вальс в Україні, рухома фігура велосипеда з великою кількістю велосипедистів, найбільш масові стрибки через багаття, найдовша гоночна спец-ділянка з кантрі-кросу, найдовша валентинка з бісквіту, серце з найбільшою кількістю цукерок, найбільша колекція слонів, найбільший тризуб, викладений тілами людей на Говерлі і багато іншого.