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Лорак вирішила поставити свою "Діву" на паузу (фото, відео)

12:46, 22 жовтня 2018
Суспільство
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Лорак активно гастролює в РФ / фото instagram.com/anilorak

"10 міст за 2 тижні! Шоу "Діва" продовжить тур у листопаді... Сповнена емоцій команда Ані Лорак передає слова подяки кожному глядачеві за теплий прийом, оплески і подарунки!", - написала співачка в Instagram.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня українська співачка Ані Лорак презентувала пісню "Сон". В її новій пісні є слова: "Я бачила сон, в якому вона цілує тебе". Слухачі вже вловили в ній підтекст.

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Теги: #Росія#відео#фото#Ані Лорак