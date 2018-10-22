Лорак вирішила поставити свою "Діву" на паузу (фото, відео)

Лорак подякувала своїй команді, з якою вона "може звернути гори". Шоу "Діва" артистка продовжить у листопаді.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе й гастролює Росії, вирішила поставити своє шоу "Діва" на паузу.

"10 міст за 2 тижні! Шоу "Діва" продовжить тур у листопаді... Сповнена емоцій команда Ані Лорак передає слова подяки кожному глядачеві за теплий прийом, оплески і подарунки!", - написала співачка в Instagram.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня українська співачка Ані Лорак презентувала пісню "Сон". В її новій пісні є слова: "Я бачила сон, в якому вона цілує тебе". Слухачі вже вловили в ній підтекст.