Сенцов отримає премію Європарламенту імені Сахарова – журналіст

За словами журналіста, більшість у Європарламенті підтримує кандидатуру Сенцова.

Незаконно засудженний в Росії український режисер Олег Сенцов є найімовірнішим лауреатом цьогорічної премії Європарламенту імені Сахарова, яку вручають за внесок у захист прав людини.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на совїй сторінці у Twitter.

"Виглядає дуже ймовірно, що Сенцов стане лауреатом премії Сахарова-2018 цього четверга. Наскільки мені зрозуміло, його кандидатуру підтримають ECR та ALDE разом з EPP, яка його номінувала", - написав журналіст.

looks very likely that #Sentsov will win the 2018 #sakharovprize this Thursday. I understand that both ECR and ALDE will support him, together with EPP that nominated him. #Ukraine#Crimea#Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 23, 2018

Як повідомляв УНІАН, на премію теж претендують організації, які рятують мігрантів у Середземному морі, а також марокканський активіст Нассер Зефзафі. Лауреата премії оголосять 25 жовтня.

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Нагадаємо, на здобуття премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова Сенцова висунула Фракція Європейської народної партії (EPP) у Європарламенті. Ця премія була заснована Європарламентом у 1988 році і вручається за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тисяч євро.

Олег Сенцов, засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у анексованому Криму, голодував з 14 травня по 5 жовтня цього року. Він вимагав звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських тюрмах.