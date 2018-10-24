Водію, який на смерть збив сестру правозахисниці Ноздровської, винесли новий вирок

Крім позбавлення волі Россошанському заборонять керувати транспортним засобом.

Обухівський районний суд виніс вирок Дмитру Россошанському, якого визнали винним в аварії, в якій загинула Світлана Сапатинська – сестра вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської.

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Як передає ТСН, Россошанського позбавляють волі на 7 років та позбавляють права керування транспортними засобами на 3 роки. Крім того винуватець ДТП повинен виплатити компенсацію морального збитку батькам загиблої – по 300 тис. грн і батькові, і матері. В амністії Россошанському відмовили.

Смертельна аварія сталася 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Тоді Дмитро Россошанський, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, насмерть збив Сапатинську. Дядько винуватця ДТП на той момент був головою Вишгородського районного суду.

Справу про вбивство вела сестра Сапатинської Ірина Ноздровська і домоглася того, щоб через два роки після смертельної аварії Россошанський опинився на лаві підсудних. Йому був оголошений вирок у вигляді 7 років позбавлення волі, однак Апеляційний суд цей вирок скасував і повернув справу до суду першої інстанції.

1 січня цього року в одній з річок в Київській області знайшли тіло Ірини Ноздровської, яка зникла за кілька днів до цього. Родичі і друзі Россошанського неодноразово погрожували розправою Ірині та її сім'ї, про що є зареєстровані кримінальні провадження.