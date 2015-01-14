На Луганщині на фугасі підірвалась вантажівка з бійцями АТО, двоє тяжко поранені
У Луганській області на фугасі підірвалась вантажівка з українськими силовиками, двоє військових зазнали поранень.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.
«Вчора (13.01) близько 13-ї години поблизу с. Тепле Станично-Луганського району на фугасі підірвали вантажівку «Урал» українських силовиків. Двоє військових 80-ї аеромобільної бригади отримали важкі поранення, зараз вони знаходяться в лікарні м. Щастя», - йдеться в повідомленні.
«Фугас був закладений на узбіччі автодороги між селами Плотина й Тепле, що десь за 7 кілометрів від лінії розмежування вогню», - повідомляє Москаль.
Читайте такожБойовики вперше застосували вогнеметну систему «Буратіно» - штаб АТО «Це значить, що розвідувально-диверсійні групи терористів безперешкодно проникають углиб контрольованої Україною території й закладають тут вибухівку, якою виводять із ладу військову техніку й калічать наших силовиків», - додав глава ОДА.
Також відзначається, що особливо часто диверсійні акти відбуваються на місцевості, що прилягає до автодороги Бахмутка.