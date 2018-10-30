Голодні духи, кішки-перевертні та хода зі смолоскипами: як святкують Хеловін в різних країнах світу (відео)

Хеловін або переддень Дня всіх святих відзначається в ніч з 30 на 31 жовтня.

Історія кельтського свята, яке сьогодні відоме як Хеловін, сягає древніх часів. Згідно з кельтськими легендами, в ніч на перший день листопада ворота між двома світами відкриваються, що дозволяє духам предків прийти в наш світ. Назва свята в його сучасному варіанті походить до англійського All Hallows 'Eve - переддень Дня Всіх Святих, - що в скороченні і дало всім знайоме «Хеллоуїн».

Пропонуємо перенестися у різні країни світу, і поглянути, які традиції святкування Хеловіна сформувалися там.

Мексика

У Мехіко щороку влаштовують парад до Дня мертвих (Día de Muertos). Тисячі людей розмальовують обличчя у черепи та згадують померлих близьких. На свято традиційно споруджуються невеликі вівтарі в пам'ять про померлих, туди поміщаються декоративні черепи, зроблені із цукру, вербена та квіти.

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Китай

У Піднебесній на Хеловін влаштовують фестиваль голодних духів. Віддаючи шану предкам, китайці спалюють ритуальний папір та фігурки з нього. Фестиваль голодних духів є традиційним буддійським та даоським святом в азіатських країнах. Вважається, що під час фестивалю духи померлих відвідують живих. Святкування включає ритуальні підношення їжі, спалювання ладану та маленькі подарунки духам померлих.

Японія

Напередодні Хеловіна в Токіо проходить парад кішок-перевертнів, в якому беруть участь 2500 осіб. Учасники параду переодягаються в кішок та розписують свої обличчя як котячі мордочки. Свято присвячене герою японського фольклору Бакенеко. Бакенеко - це кішка-привид, яка раніше була домашньою, але отримала надприродну силу.

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Іспанія

У Каталонії на Хеловін влаштовують Коррефокс – ходу людей зі смолоскипами. Учасники дійства обов’язково запалюють феєрверки та виконують «танець диявола». Видовище сягає коренями середньовічного танцю, котрий символізує боротьбу добра і зла.

Ірландія

В ірландському містечку Голуей на Хеловін проводять фестиваль перформансів – Макнас. Традиційним організатором хеллоуїнського параду виступає місцевий вуличний театр, який славиться своїми неймовірними шоу на весь світ. «Фішками» заходу є шоу каскадерів, спецефекти та яскраві музичні виступи.