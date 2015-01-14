В ДАІ розповіли, скільки коштуватимуть автономери нового зразка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту Державтоінспекції МВСУ Анатолій Сіренко.

Він зауважив, що з 1 березня держава в особі Міністерства внутрішніх справ і зокрема Державтоінспекції володітиме патентом на номерні знаки нового зразка. Їх максимальна вартість становитиме близько 135 грн.

Читайте такожУ Києві даішники щодня ловлять близько 40 п’яних водіїв

Також Сіренко підкреслив, що номерні знаки старого зразка міняти на нові не потрібно.

Він додав, що нові номери дещо відрізнятимуться від нинішніх. Зокрема, у лівій частині номерного знаку буде смуга синього кольору. За словами Сіренка, новий дизайн номерів було розроблено для того, щоб зареєструвати новий патент на державні автомобільні номери, яким би володіла власне держава, а не приватна організація, оскільки такою ситуація зі старими номерами.

Також Сіренко підкреслив, що введення нових автономерів жодним чином не стосується євроінтеграційних процесів чи інших політичних питань, як про це було повідомлено у деяких ЗМІ.

Як і раніше, запевнив Сіренко, ліцензії на виготовлення нових номерних знаків зможуть отримати приватні підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня Управління зв'язків із громадськістю МВС України з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ України - керівник апарату Сергія Чеботаря поінформувало, що в Україні навесні цього року буде запроваджено нові єврознаки для транспорту.

«Нові номерні знаки країн Європи, які використовуються на етапі набуття членства в Європейському Союзі, в Україні будуть введені вже з 31 березня цього року. Незважаючи на економічні труднощі, пов’язані з інфляційними процесами, ціна не буде змінюватись і коштуватимуть вони 134 гривні», - зазначив Чеботар.