Операція при варикозі в Києві: 100% успіх без розрізів!

Завдяки стрімкому розвитку судинної хірургії підхід до лікування варикозу кардинально змінився.

Ще недавно операція при варикозі була складною, відновний період - болісним, а ризик рецидивів - високим. Сьогодні операція проходить без єдиного розрізу, а через годину пацієнт відправляється додому і забуває про проблему назавжди. Як це можливо?

З варикозом стикається 25% людей у ​​всьому світі. Причин його виникнення кілька: спадковість, гормональні порушення, професійний спорт, вагітність і пологи. Але перш за все, в групі ризику ті, чия робота пов'язана з тривалим сидінням або стоянням - тобто, по суті, представники практично будь-якої сучасної професії. Є і хороша новина. Сучасна судинна хірургія дозволяє вирішити проблему малотравматично, раз і назавжди. Про новітні досягнення в цій сфері розповідає керівник напрямку флебології і судинної хірургії ММ «Добробут», Володимир Герасимов.

Революція в судинній хірургії

Раніше прогноз лікування був невтішним. Операція проходила під загальною анестезією, робилося безліч розрізів, больовий синдром зберігався 2-3 місяці і людина надовго випадала зі звичного ритму життя. А головне, не було ніяких гарантій - часто через деякий час хвороба поверталася знову. Це не дивно, адже хірурги були змушені оперувати фактично наосліп, забираючи лише видимі оку ділянки ураження. При цьому зберігалися порушення на глибокому рівні - звідси і часті рецидиви. Але завдяки стрімкому розвитку судинної хірургії підхід до лікування варикозу кардинально змінився.

Лікування варикозу в Києві за новітніми стандартами

Підставою для постановки діагнозу є огляд лікаря-флеболога і УЗД вен нижніх кінцівок. Після цього приймається рішення про операцію. «Прогресивні методики дозволяють не видаляти уражені вени, а як би «закривати» їх, вимикати з кровотоку, - пояснює Володимир Герасимов. - При цьому сама операція настільки малотравматична, що проводиться амбулаторно (а не в умовах стаціонару). Попередньо пацієнт проходить стандартне МОЗ обстеження (стандартні аналізи крові, флюорограму і кардіограму), при необхідності проводиться консультація терапевта або інших фахівців. Під час операції робляться мікроскопічні проколи. Всі маніпуляції проводяться під УЗД-контролем. Операція проходить під місцевою анестезією - це особливо важливо, коли мова йде про пацієнтів похилого віку або годуючих мам, яким загальний наркоз може бути протипоказаний». Найстаршій пацієнтці, якій Володимир Герасимов робив операцію з приводу варикозу, було 86 років. Все пройшло успішно і рецидивів не виникало.

Однією з особливостей надання допомоги в ММ «Добробут» є індивідуальний підхід до кожного пацієнта, заснований на ультразвуковій діагностиці. Це дозволяє отримати точну інформацію і прийняти рішення про необхідний обсяг хірургічної корекції. «Навчившись досконально виконувати УЗ - дослідження ми зіткнулися з тим, що венозна система нижніх кінцівок неймовірно варіабельна, практично немає жодного «стандартного» пацієнта! Тому для нас в лікуванні варикозу немає правил, стандартів і аксіом. У кожному разі, для кожного пацієнта ми індивідуально визначаємо можливі варіанти лікування і підбираємо найбільш ефективні і малотравматичні методики»- розповідає Володимир.

Спорт і підбори дозволяються!

Прорив у лікуванні варикозу став можливим завдяки впровадженню сучасних методик: склеротерапії, радіочастотної абляції та лазерної терапії. «Ми в «Добробуті» використовуємо лазерну методику: вона дозволяє максимально точно управляти процесом і зводить ризик побічних ефектів до нуля», - зазначає експерт. Пацієнт стає на ноги відразу з операційного столу, а вже через годину відправляється додому, абсолютно без болю і обмеження активності. На наступний день людина може повертатися до звичного способу життя, йти на роботу. Протягом місяця необхідно буде носити компресійний трикотаж і утримуватися від занять спортом. Також протягом першого року буде потрібно кілька контрольних візитів до флеболога.

Пацієнт зможе займатися будь-якими видами спорту, жінки - носити підбори.

Скільки це коштує?

Вартість операції по лікуванню варикозу в «Добробуті» - від 15 до 35 тис. грн, що цілком ідентично з вартістю тижневого відпочинку на однієї людини в Єгипті або Буковелі в сезон. Причому в цю суму входить все: власне, сама операція, спеціальні витратні матеріали, а також анестезія, обслуговування медсестер, перебування в комфортабельній палаті. Тобто, ніяких «прихованих» платежів не буде. Вартість залежить від обсягу ураження вен в кожному випадку, а також виду операції, який вибере пацієнт. «Ми завжди надаємо кожному пацієнту всю інформацію про його захворювання, види та особливості методик хірургічного лікування, можливі ускладнення при кожному з видів хірургічних операцій. У західних клініках з таким же рівнем судинної хірургії операція обійдеться приблизно в 3 рази дорожче»- зазначає експерт.