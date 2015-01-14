Росія має намір відправити на Донбас черговий "гумконвой"

Як передає ТАСС, про це повідомив очільник МНС Росії Володимир Пучков, відзначивши, що 12-та колона на Донбас буде направлена за готовності.

"Зараз ми спільно з суб'єктами РФ формуємо за потребами вантаж для надання допомоги жителям Донецької і Луганської областей. Його буде відправлено за готовності", - сказав Пучков.

За його словами, на Донбас будуть доставлені продукти харчування, медикаменти, витратні матеріали для стійкої роботи об'єктів енергетики і соціально значущих об'єктів.

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Як повідомляв УНІАН, російські так звані «гуманітарні конвої» перетинають кордон України незаконно. Українських прикордонників і представників Міжнародного комітету Червоного Хреста не допускають до огляду вантажу.

У РНБО України заявляли, що всі «гуманітарні конвої», які Росія відправляє до України без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.