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"Острів скарбів" і "Лікар Айболить": чим запам'ятався легендарний мультиплікатор Давид Черкаський

19:50, 30 жовтня 2018
Суспільство
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Давиду Черкаському було 86 років / фото УНІАН

Знаменитий мультиплікатор, який зняв "Пригоди капітана Врунгеля" та "Острів скарбів", Давид Черкаський помер на 87 році життя. На початку вересня він переніс інсульт і з того часу перебував у лікарні.

Давид Черкаський зняв більше 20 мультфільмів, найвідоміші з них — «Пригоди капітана Врунгеля», «Лікар Айболить» та «Острів скарбів».

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Крилаті фрази з мультфільмів Черкаського

Як ви яхту назвете, так вона і попливе!

Ми бандито-гангстеріто... Постійно п'ємо чінзано, постійно сито-п'яно...

Так і ти, Бармалей, вже не той, що був

Я там і тут — куди пошлють... А посилають часто

Ха-ха-ха! Руки вгору! Ваша пісенька проспівана! Ваша гра програна!

Адже мені не треба ні шоколаду, ні мармеладу, а тільки маленьких... Так, дуже маленьких дітей!

— Скільки ж на кораблі вірних нам людей?

— Нас семеро! Разом з Джимом!

— Ха-ха-ха-ха! Проти дев'ятнадцяти.

Який хороший хлопчик.

Найвідоміші мультфільми Давида Черкаського

Першою самостійною режисерською роботою майбутнього класика став 11-хвилинний анімаційний фільм «Таємниця чорного короля», що вийшов в 1965 році. Це була агітка про протипожежну безпеку (зроблена на замовлення українського добровільного протипожежного товариства).

"Пригоди капітана Врунгеля"

Мультсеріал був знятий за мотивами повісті Андрія Некрасова. Для кожної з 13 серій художники створили близько 16 тисяч малюнків. При створенні мультфільму використовували мальовану мультиплікацію. Пісня з мультфільму про "бандито гангстеріто" стала хітом. "Врунгель" став першим багатосерійним мультфільмом.

"Лікар Айболить".

Мультфільм за мотивами багатьох творів Корнія Чуковського. Анімацію знову поєднали з елементами живої зйомки, наприклад, дощу і диму. Мало хто знає, що спочатку він був зроблений як одна велика опера. Але потім зверху прийшла вказівка все переробити - прибрати оперу і дати текст віршами і речитативом.

"Острів скарбів".

Двосерійний мультфільм по роману Роберта Льюїса Стівенсона. У ньому були задіяні актори і музиканти. Пізніше "Острів скарбів" вийшов в США без кінематографічних вставок з піснями.

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Теги: #мультфільм#Давид Черкаський