"Острів скарбів" і "Лікар Айболить": чим запам'ятався легендарний мультиплікатор Давид Черкаський

Давид Черкаський зняв понад 20 мультфільмів, найвідоміші з них — "Пригоди капітана Врунгеля", "Лікар Айболить" та "Острів скарбів".

30 жовтня помер Давид Черкаський, український режисер, мультфільми якого обожнювали мільйони.

Знаменитий мультиплікатор, який зняв "Пригоди капітана Врунгеля" та "Острів скарбів", Давид Черкаський помер на 87 році життя. На початку вересня він переніс інсульт і з того часу перебував у лікарні.

Давид Черкаський зняв більше 20 мультфільмів, найвідоміші з них — «Пригоди капітана Врунгеля», «Лікар Айболить» та «Острів скарбів».

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Крилаті фрази з мультфільмів Черкаського

Як ви яхту назвете, так вона і попливе!

Ми бандито-гангстеріто... Постійно п'ємо чінзано, постійно сито-п'яно...

Так і ти, Бармалей, вже не той, що був

Я там і тут — куди пошлють... А посилають часто

Ха-ха-ха! Руки вгору! Ваша пісенька проспівана! Ваша гра програна!

Адже мені не треба ні шоколаду, ні мармеладу, а тільки маленьких... Так, дуже маленьких дітей!

— Скільки ж на кораблі вірних нам людей?

— Нас семеро! Разом з Джимом!

— Ха-ха-ха-ха! Проти дев'ятнадцяти.

Який хороший хлопчик.

Найвідоміші мультфільми Давида Черкаського

Першою самостійною режисерською роботою майбутнього класика став 11-хвилинний анімаційний фільм «Таємниця чорного короля», що вийшов в 1965 році. Це була агітка про протипожежну безпеку (зроблена на замовлення українського добровільного протипожежного товариства).

"Пригоди капітана Врунгеля"

Мультсеріал був знятий за мотивами повісті Андрія Некрасова. Для кожної з 13 серій художники створили близько 16 тисяч малюнків. При створенні мультфільму використовували мальовану мультиплікацію. Пісня з мультфільму про "бандито гангстеріто" стала хітом. "Врунгель" став першим багатосерійним мультфільмом.

"Лікар Айболить".

Мультфільм за мотивами багатьох творів Корнія Чуковського. Анімацію знову поєднали з елементами живої зйомки, наприклад, дощу і диму. Мало хто знає, що спочатку він був зроблений як одна велика опера. Але потім зверху прийшла вказівка все переробити - прибрати оперу і дати текст віршами і речитативом.

"Острів скарбів".

Двосерійний мультфільм по роману Роберта Льюїса Стівенсона. У ньому були задіяні актори і музиканти. Пізніше "Острів скарбів" вийшов в США без кінематографічних вставок з піснями.