В ОБСЄ розповіли про школи на окупованому Донбасі: постійний стрес для дітей та підручники із РФ

Школярі на окупованих територіях Донецької та Луганської областей страждають від стресу, викликаного збройним конфліктом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг сказав на брифінгу у Києві.

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За його словами, спостерігачі відвідали декілька шкіл з обох сторін лінії зіткнення. Багато шкіл були відремонтованими після руйнування.

Хуг зауважив, що залишається загроза для дітей, тому що по обидва боки лінії зіткнення є багато снарядів, які не розірвалися.

“Кількість дітей, які відвідують школи, дуже сильно зменшились порівняно з даними минулого року, особливо у тих районах, які знаходяться біля лінії зіткнення, особливо де спостерігаються сильні обстріли”, - сказав Хуг.

Заступник голови місії ОБСЄ навів приклад, що в підконтрольному уряду України Золотому директор школи №14 повідомив, що лише 12 учнів зараз навчаються, а до збройного конфлікту було 65 учнів.

У Куйбишевському районі Донецька спостерігачі зустрілися із заступником голови так званої “районної адміністрації”, який повідомив, що три із 17 шкіл та шість із 20 дитсадків тут не працюють, тому що були зруйнованими в результаті обстрілів.

“Ми також спостерігали збільшення мілітаризації щоденного життя дітей. Спостерігачі моніторингової місії бачили озброєних людей, які патрулюють дитячий майданчик у Горлівці, яка знаходиться під контролем так званої “ДНР”, - сказав Хуг.

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За його словами, для того, щоб діти могли потрапити у школу, необхідно пройти пропускні пункти з озброєними людьми. “Вчителі кажуть, що діти страждають від стресу, який викликаний цим конфліктом, і в деяких районах, які знаходяться під контролем так званих “ДНР” та “ЛНР”, спостерігачам сказали, що підручники постачаються з Російської Федерації”, - сказав Хуг.

Він також зазначив, що мова викладання по обидві сторони лінії зіткнення у школах змінюється. У школах на українській території відбувається перехід більше на українську мову навчання, тоді як на окупованих територіях російська змінює українську.