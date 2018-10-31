У Харкові збирається виступити російський гурт, який вихваляв терористів на Донбасі

У 2015 році соліст 2RBINA 2RISTA стверджував, що "прозахідній шушері залишилося недовго".

4 листопада в харківському клубі "Місто" планує виступити російський реп-колектив 2RBINA 2RISTA, який раніше випустив пісню, присвячену терористам, які воюють на Донбасі.

"2RBINA 2RISTA відправляється у найбільш демонічний і надприродний тур! Voodoo Tour - це вся забійна музика 2R2R, здатна відкрити перехрестя світів і закликати потойбічні сили на грандіозний шабаш", - йдеться в анонсі концерту, передає NewsRoom.

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У 2015 році фронтмен групи Раніс Гайсин дав "Комсомольській правді" інтерв'ю, в якому визнав, що написав одну з пісень на честь "захисників російськомовного населення на Донбасі". Чоловік також відзначився заявами про США, що займаються "геноцидом інших народів", й "прозахідну українську владу, якій недовго залишилося буянити".

На момент публікації продаж квитків вартістю від 300 гривень ще триває. У клубі "Місто" також підтвердили, що концерт відбудеться найближчої неділі. Після Харкова російські репери планують виступить у Києві. За даними джерел NewsRoom, у разі, якщо концерт в "Місті" не буде скасовано, активісти планують блокувати його проведення.