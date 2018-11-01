У МЗС відреагували на затримання і арешт окупантами кримського татарина Гафарова (відео)

Окупанти звинуватили Гафарова в участі у збройному формуванні.

В окупованому Криму суд залишив затриманого напередодні кримського татарина Ділявера Гафарова під вартою до 25 грудня.

Як повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook, засідання Київського райсуду Сімферополя проходило у відкритому режимі.

"Прокурор просив суд задовольнити клопотання про обрання запобіжного заходу, мотивуючи тим, що підсудний може сховатися від слідства. Адвокат виступив проти клопотання прокурора, оскільки воно грунтується на припущеннях, і просив суддю про домашній арешт до кінця розгляду", - йдеться у повідомленні.

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За словами правозахисників, Гафаров своєї провини не визнав, проте суд ухвалив залишити його під вартою до 25 грудня.

У Міністерстві закордонних справ України назвали арешт сімферопольським "судом" кримського татарина Ділявера Гафарова дискримінацією та висловили протест РФ.

"Окупант продовжує дискримінацію кримських татар. Псевдосуд арештував кримського татарина Гафарова. Засуджуємо і висловлюємо протест РФ. Росія має негайно припинити переслідування кримських татар, виконати вимоги резолюцій ГА ООН та наказ Міжнародного суду ООН", - написала прес-секретар МЗС Мар'яна Беца в Twitter.

1/2 Окупант продовжує дискримінацію кримських татар. Псевдосуд арештував кримського татарина Гафарова. Засуджуємо і висловлюємо протест РФ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) October 31, 2018\

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня російські силовики затримали і вивезли до Сімферополя кримського татарина Гафарова. Перед затриманням співробітники ФСБ РФ шукали в його будинку зброю. Гафарова звинуватили в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 208 КК РФ (участь у збройному формуванні, не передбаченому федеральним законом, а також участь на території іноземної держави у збройному формуванні, не передбаченому законодавством цієї держави, з метою, що суперечать інтересам Російської Федерації).

Цього року окупанти провели 79 обшуків у Криму (68 з них - в будинках кримських татар).