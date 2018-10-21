Чубаров закликав співвітчизників приходити на судові засідання для підтримки кримськотатарських політв'язнів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу опублікував графік найближчих засідань з розгляду справ політв'язнів - кримських татар.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров закликав співвітчизників приходити на судові засідання для підтримки політв'язнів - кримських татар.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У ситуації, коли десятки кримських татар незаконно арештовані російськими окупантами і є політичними в'язнями, які кинули виклик Кремлю, кожен із співвітчизників, які проживають у тимчасово окупованому Криму, може надати особливу допомогу героям і їхнім сім'ям. Приходьте на судові засідання, на яких злочинці - російські окупанти судять відданих своєму народові, своїй землі і своїй держави громадян, намагаються зламати тих, хто любить свої сім'ї і поважає своїх сусідів співвітчизників. Наші брати в тюрмах російських окупантів залишаються незламленими, тому що вірять у Всевишнього Аллаха і впевнені в кожному з нас, хто залишається на свободі", - написав Чубаров.

Також він опублікував графік найближчих засідань.

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"22, 23 і 24 жовтня о 14.00 - суд у справі Рустема Абельтарова, Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова і Енвера Мамутова («перша бахчисарайська група»), яких затримали 12 травня 2016 року в Бахчисараї після серії обшуків в їхніх будинках, а також в місцевому кафе. Їх звинуватили в тероризмі і заявили, що всі вони учасники організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною. Розглядає Північно-Кавказький окружний військовий суд, м. Ростов-на-Дону, просп. Михайла Нагібіна, буд. 28/1", - повідомив Чубаров.

За його даними, в підконтрольному РФ Верховному суді в окупованому Криму 23 жовтня о 14:00 відбудеться розгляд апеляційної скарги на постанову судді Київського районного суду м. Сімферополь від 11.09.2018 щодо продовження запобіжного заходу Бекіру Дегерменджі і Аметову Казіму (у «справі Веджіє Кашка»), а 24 жовтня о 14.00 - розгляд апеляційної скарги адвоката на постанову Київського районного суду м. Сімферополь від 08.08.2018 про продовження запобіжного заходу Сейрану Салієву, Серверу Мустафаєву і Тимуру Ібрагімову.