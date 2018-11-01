У Києві викрили мережу стриптиз-клубів, у яких за $200 дівчата надавали інтимні послуги (фото)

Загалом у протиправну діяльність було втягнуто близько 20 працівниць.

У Києві правоохоронці припинили діяльність мережі нічних клубів, в яких танцівниці надавали інтимні послуги.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції України, правоохоронці встановили, що зловмисники організували надання сексуальних послуг у мережі стриптиз-клубів, розташованих у готелях Києва. Директор одного з клубів схиляв працівниць закладу до надання послуг сексуального характеру відвідувачам.

Загалом у протиправну діяльність було втягнуто близько 20 працівниць. Вартість послуг становила 200 доларів. Половину дівчата віддавали адміністратору клубу, яка передавала їх директору.

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"У ході обшуків вилучено понад 60 тисяч гривень, 1500 доларів США, 1000 євро, а також комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову бухгалтерію. Крім того за місцем мешкання основного фігуранта виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору, яку буде направлено на експертизу", - йдеться в повідомленні.

На даний час затримано чотирьох осіб. Зловмисники керували роботою танцівниць, в тому числі щодо надання останніми сексуальних послуг за грошову винагороду та вели чорнову бухгалтерію. Водночас фігуранти контролювали виходи на роботу «персоналу» та час в ході якого танцівниця надавала секс-послуги, розподіляли та видавали заробітну платню.

Директорові та адміністратору закладу готується повідомлення про підозру у сутенерстві або втягненні особи в заняття проституцією. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, у Дніпрі 25 серпня поліція затримала 40-річного громадянина Туреччини, який організовував для своїх співвітчизників секс-тури в Україну. Для заняття проституцією в спеціально орендованому будинку в Дніпрі він залучав, зокрема, неповнолітніх дівчат.