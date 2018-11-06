"Сприяла спецслужбам РФ": СБУ прийшла з обшуками до матері загиблої екс-"регіоналки" Бережної

Оперативники встановили, що Олена Бережна систематично відвідує Росію, де проводить зустрічі з колишніми українськими високопосадовцями, а також представниками державних органів країни-агресора.

Співробітники СБУ проводять у Києві слідчі дії в осіб, які сприяли спецслужбам країни-агресора в реалізації плану з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, зокрема обшуки проводяться в Олени Бережної - матері загиблого екс-народного депутата від Партії регіонів Ірини Бережної.

Як повідомила УНІАН речник СБУ Олена Гітлянська, слідчі дії санкціоновані судом та відбуваються у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 109 (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

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Під час досудового слідства оперативники спецслужби встановили, що один із фігурантів справи систематично відвідує Росію, де проводить зустрічі з колишніми українськими високопосадовцями, а також представниками державних органів країни-агресора.

Співробітники СБУ задокументували, що за вказівками і фінансуванням кураторів «громадський діяч» систематично організовує та проводить у Києві та обласних центрах України акції протесту, які спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні. Наразі тривають слідчі дії.

Гітлянська зауважила, що слідчі дії також проводяться в одному із приміщень, яке належить екс-заступнику колишнього міського голови Києва Леоніда Черновецького Ірені Кільчицькій і яке орендує Бережна. «До самої Кільчицької претензії немає», - сказала Гітлянська.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня Олену Бережну з "георгіївською стрічкою" на грудях затримали під час акції "Безсмертний полк".