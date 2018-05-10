Мати загиблої екс-"регіоналки" Бережної розповіла про своє затримання 9 травня (фото, відео)

Бережна каже, що на неї "почали кричати праворадикали через футболку і портрет Бузини.

Мати загиблої у ДТП екс-"регіоналки" Ірини Бережної Олена стверджує, що під час затримання у центрі Києва 9 травня її "побили представники С14 та співробітники поліції".

За словами Бережної, під час акції в центрі Києва вона була одягнена у футболку з написом "Freedom is My Mood" і стрічкою. Саме цю стрічку, каже вона, прийняли за "георгіївську", передає NewsOne.

"Я як організатор (акції "Безсмертний полк", - Ред.) о 9:08 по спеціальному проходу з правого боку "Арсенальної" пройшла перевірку як і всі, тому що у мене був портрет мого дідуся і портрет Олеся Бузини з квітами", - розповіла вона.

Олена Бережна заявила, що на неї "почали кричати праворадикали через футболку і портрет Бузини".

Мати загиблої екс-депутатки від "Партії регіонів" зазначила, що дала поліцейським пояснення щодо футболки.

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"Я поліцейським почала пояснювати, що ми організатори. Казала, зателефонуйте Крищенку (главі Нацполіції міста Києва, - Ред.), я ж співпрацювала з Нацполіцією. Я ходила в цій футболці. У мене в сумці були роздруківки із сайтами, де цю футболку можна купити. На ній немає "георгіївської" стрічки, цю прикрасу обрала фірма ZARA. Незважаючи на те, що я дала таке докладне пояснення, на мене почали нападати праворадикали", - стверджує Бережна.

"Разом з поліцією вони почали мене бити, скручувати руки. Повалили мене на підлогу, я вдарилася головою об асфальт. Потягли мене до машини. Мені стало зле і я попросила викликати швидку допомогу. Замість цього вони мене за руки та ноги заштовхали в машину. Не хотіли викликати швидку допомогу в райвідділку поліції, поки не приїхали ООН, ОБСЄ і адвокат, якого запросили. Вона (адвокат, - Ред.) домоглася, щоб її і лікарів швидкої пропустили до мене", - розповіла свою версію подій мати загиблої в ДТП депутатки.

За словами жінки, в райвідділку їй говорили "підпишіть протокол, і ми Вас звідси викинемо".

Також Олена Бережна стверджує, що у неї "діагностували струс головного мозку, тріщини в ребрах і численні удари й садна".

Як повідомляв УНІАН, 9 травня в Києві поліція під час акції "Безсмертний полк" затримала матір загиблої екс-депутатки від Партії регіонів Ірини Бережної Бережну Олену.