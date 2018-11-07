Київський урядовий квартал взяли під посилену охорону через акції "євробляхерів"

Правоохоронці закликають організаторів і учасників масових заходів не порушувати правопорядок та дотримуватися норм чинного законодавства.

Сьогодні у Києві зранку поліція у посиленому режимі охороняє урядовий квартал, де заплановано проведення кількох заходів.

По це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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«Сьогодні, 7 листопада, у місті Києві заплановано проведення кількох заходів, більшість із яких проходитимуть в урядовому кварталі. Працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у місті Києві, військовослужбовці Національної гвардії України та патрульні поліцейські забезпечують охорону правопорядку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посилені наряди патрулюють у місцях проведення акцій, прилеглої до них території, на станціях метрополітену та на зупинках громадського транспорту. Патрульні поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху та допомагають водіям обирати зручні маршрути проїзду.

Правоохоронці закликають організаторів і учасників масових заходів не порушувати правопорядок та дотримуватися норм чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада власники автомобілів з іноземною реєстрацією проводять акцію протесту під Верховною Радою і блокують урядовий квартал, а власники автобусів і фур проведуть мітинг біля Міністерства інфраструктури, заблокувавши проспект Перемоги.