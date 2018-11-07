Погром табору ромів у Києві: суд скасував підозру координатору С14 Мазуру

У прокуратурі пояснили, що ухвала суду стосувалася не суті підозри, а процедури її вручення.

Суд скасував повідомлення про підозру в погромі табору ромів на Лисій горі в Києві координатору праворадикальної організації С14 Сергію Мазуру.

Про це повідомив адвокат Мазура Віктор Мороз, передає "Українська правда".

"Суд 30 жовтня задовольнив наше клопотання. Повідомлення про підозру Мазуру скасоване", - сказав адвокат.

Як повідомили у прокуратурі Києва, вони вже подали апеляцію на це рішення, і на 11 листопада призначене засідання.

Водночас речник прокуратури Надія Максимець пояснила, що ухвала суду стосувалася не суті підозри, а процедури її вручення. Суд вирішив, що під час здійснення повідомлення про підозру мали місце порушення.

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"Зараз в апеляційному суді будемо наполягати, що підозру було вручено з дотриманням чинного законодавства", – сказала речниця прокуратури.

У свою чергу Мороз запевнив, що вони оскаржуватимуть і нову підозру, якщо така буде.

Нагадаємо, 21 квітня активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір ромів на Лисій горі в Голосіївському районі Києва.

У поліції заявили, що розслідують кримінальне провадження за двома статтями – «навмисне пошкодження майна шляхом підпалу», а також – «хуліганство» ККУ.

10 липня користувачі Facebook повідомили, що поліція проводить обшук у квартирі одного з координаторів праворадикальної організації С14 Сергія Мазура у Борисполі. Згодом у поліції заявили, що одному з учасників погрому табору ромів оголошено про підозру в хуліганстві, скоєному групою осіб. Йшлося про Мазура.