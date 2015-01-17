У Щасті через обстріли закрили автомобільний пропускний пункт

Про це повідомили в прес-службі голови Луганської обласної держадміністрації (ОДА) Геннадія Москаля.

Читайте такожВ Станиці Луганській через вибух на блокпосту загинув військовий, ще троє пораненіКрім того, ОДА просить громадян утриматися від поїздок на контрольовану бойовиками територію через Станицю Луганську, оскільки тут йдуть майже безперервні бойові дії.

"Якщо обстріли Станиці Луганської з боку терористів "ЛНР" не припиниться найближчим часом, пропускний пункт тут буде повністю закритий. Громадянам, які збираються поїхати на контрольовану "ЛНР" територію Луганської області, пропонуємо перетинати лінію розмежування вогню через пропускні пункти в Донецькій області", - сказав Геннадій Москаль.