Нацполіція запустила «некерований автобус-привид» на дорогах України (фото, відео)

«Некерований автобус» подорожуватиме країною у пошуках найкращого водія. Мета проекту – звернути увагу до питання безпеки на дорогах та важливості дотримання Правил дорожнього руху.

Спільний проект Нацполіції та Консультативної місії Європейського союзу «Керуй» запустив на дороги України «некерований автобус-привид».

У повідомленні на сайті Нацполіції йдеться, що «автобус-привид» є другим етапом соціального проекту «Керуй». Проект минулого року запустила Національна поліція разом із Консультативною місією Європейського Союзу для того, аби привернути увагу водіїв і пішоходів до безпеки дорожнього руху.

Автобус спеціально обладнаний таким чином, аби складалося враження, ніби за кермом нікого немає.

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Керівник патрульної поліції України Олександр Фацевич зазначив, що «автобус-привид» є «яскравим та нестандартним проектом». Саме за його допомогою такого поліція хоче звернутися до всіх учасників дорожнього руху з проханням бути відповідальними та дотримуватися Правил дорожнього руху.

«Цей автобус подорожуватиме містами країни для того, щоб показати, що іноді водії бувають безвідповідальними. Якщо людина сіла за кермо або просто йде вздовж дороги, вона має думати про наслідки її дій. Ми вважаємо, що покарання, як-то штрафи, мають бути останнім важелем впливу на водія», — наголосив Фацевич.

«На жаль, з початку року на дорогах нашої країни сталося більше 122 тисяч дорожньо-транспортних пригод. Майже 20 тисяч – з постраждалими. І хоча у порівнянні з минулим роком кількість ДТП зменшилася на 10 %, ця проблема залишається пріоритетною для поліції превенції. Адже ми говоримо про життя та здоров’я людей», – сказав Олександр Фацевич.

Він додав, що всього від початку року поліція виявила більше 800 тисяч фактів перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Крім того, поліція виявила 94,5 тисячі фактів керування транспортом у стані сп’яніння.

Заступник Голови КМЄС Фредрік Весслау зазначив, що «автобус-привид» вирушає дорогами України та шукатиме кращих водіїв.

«Зміни починаються з того, щоб кожен з нас почав приймати правильні рішення. Саме з такою ідеєю, мандруючи Україною, «автобус-привид» шукатиме тих, хто надихає нас бути кращими водіями. Автобус зупинятиметься в різних містах України, щоб зустрітись з «героями доріг» - простими українцями, які, завдяки відповідальному водінню, є справжнім прикладом для наслідування для кожного з нас», – сказав Фредрік Весслау.

Водночас перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зауважив, що окрім змін у законодавстві та посилення контролю у сфері безпеки дорожнього руху, необхідний підйом рівня правової свідомості водіїв. Відтак саме за допомогою такої акції планується привернення уваги до цього питання.

«Необхідне підняття рівня відповідальності кожного водія перед самим собою та перед іншими членами суспільства. Адже тільки досягнувши необхідного рівня самодисципліни та відповідальності, ми зможемо й справді зробити максимальний крок вперед. Об’єднавши всі зусилля, ми зможемо змінити ситуацію», – зазначив Олексій Білошицький.

Заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич наголосив на необхідності бути відповідальним кожному учасникові дорожнього руху.

«Бути відповідальним – засіб не покарання, а превенції та попередження таких правопорушень, що приводять до травмування та загибелі людей», – підкреслив заступник глави Нацполіції.