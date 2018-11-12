У грудні в українців будуть "довгі" вихідні

У грудні в українців будуть робочі суботи.

Українці у грудні відпочиватимуть три дні поспіль з нагоди католицького Різдва – 23, 24 й 25 грудня будуть вихідними.

Натомість вони мають працювати в суботу, 22 грудня, передає "Українська правда".

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Крім того, 1 січня 2019 року припадає на вівторок – і понеділок, 31 грудня, теж буде неробочим, а відпрацювати його рекомендовано в суботу, 29 грудня.

Відтак, на Новий рік в українців теж буде три вихідних поспіль - із 30 грудня.

Загалом у грудні в Україні буде 11 вихідних, включно зі святами.

Християни західного обряду святкують Різдво з 24 на 25 грудня, а віряни східного обряду – з 6 на 7 січня.

Торік 25 грудня в Україні стало державним святом й офіційним вихідним. 7 січня (понеділок у новому році) також буде вихідним.