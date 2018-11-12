этот материал доступен на русском

У грудні в українців будуть "довгі" вихідні

11:34, 12 листопада 2018
Суспільство
1812 1
Додаткові вихідні будуть і з нагоди католицького Різдва  / Фото УНІАН

Натомість вони мають працювати в суботу, 22 грудня, передає "Українська правда".  

Читайте такожВ УПЦ КП прокоментували перенесення дати Різдва

Крім того, 1 січня 2019 року припадає на вівторок – і понеділок, 31 грудня, теж буде неробочим, а відпрацювати його рекомендовано в суботу, 29 грудня.

Відтак, на Новий рік в українців теж буде три вихідних поспіль - із 30 грудня.

Загалом у грудні в Україні буде 11 вихідних, включно зі святами.

MAXIMUM.FM

Християни західного обряду святкують Різдво з 24 на 25 грудня, а віряни східного обряду – з 6 на 7 січня.

Торік 25 грудня в Україні стало державним святом й офіційним вихідним. 7 січня (понеділок у новому році) також буде вихідним.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Україна#Різдво#Новий рік#вихідні#грудень