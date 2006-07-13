Газпром лякає Європу Україною

Російське ВАТ «Газпром» не хотіло б, щоб у відносинах з Україною повторилася криза, аналогічна подіям минулої зими.

Про це заявив в інтерв`ю французькій газеті «Фігаро-економі» заступник голови правління концерну «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ, повідомляє ІТАР-ТАСС.

«Нинішня ситуація нас турбує, оскільки Україна запізнюється із заповненням підземних сховищ газом, призначених для використання в зимовий період», - сказав О.МЕДВЕДЄВ. За його даними, на 15 червня в сховища в Україні було закачано лише 3,6 млрд. кубометрів газу, «тоді як там до початку жовтня повинно бути як мінімум 16 млрд.».

«Якщо нинішні темпи заповнення газосховищ збережуться, в України виникнуть дуже серйозні проблеми, які можуть позначитися на експорті російського газу, бо історія з несанкціонованим відбором газу ризикує знов повториться, що завдасть шкоди нашим європейським клієнтам», - зазначив О.МЕДВЕДЄВ.

Заступник голови правління концерну «Газпром» повідомив, що «в даний час, прагнучи забезпечити енергетичну безпеку Європи, ми почали самі, через компанії «РосУкрЕнерго» і «Укргаз-Енерго» заповнювати підземні газосховища в Україні».

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства палива і енергетики України, станом на 12 липня Україна закачала в підземні сховища газу (ПСГ) 7,1 млрд. кубометрів природного газу.

Всього до кінця року в ПСГ буде закачано 16,4 млрд. кубометрів природного газу, що достатньо для стабільної роботи економіки держави в осінньо-зимовий період і забезпечення надійного транзиту газу в країни Західної Європи, повідомили в прес-службі міністерства, зазначивши, що існує домовленість про закачування в ПСГ додатково 2 млрд. кубометрів газу.