"Груди більші за мізки": Лорак розкритикували в мережі за новий наряд (фото)

В цей раз знаменитість позувала в простому вбранні оливкового кольору.

Ані Лорак у своєму Instagram-акаунті оприлюднила новий знімок і отримала хвилю критики від своїх хейтерів.

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На цей раз знаменитість позувала в простому вбранні оливкового кольору: Лорак вирішила одягнути звичайний приталений гольф і спідницю з високою талією з невеликим розрізом посередині.

«Вам не личить цей образ, ви більш жіночна», «Права більше за ліву...», «Аж мозок клинить....», «Спустошення в очах. Зйомка з ранку видно», «Старість не радість», «Цицьки більше, ніж твої мізки», – написали хейтери співачки.

Як повідомляв УНІАН, "ВІА Гра" випустила перший кліп в новому складі.