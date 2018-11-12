Суд у справі про трагедію 2 травня в Одесі оголосив перерву до 17 грудня

Сьогодні сімох фігурантів, які ще жодного разу не з'являлися до суду, у разі неявки мали доставити примусово.

Сьогодні у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі оголошено перерву до 17 грудня.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Одеської області, 12 листопада в Апеляційному суді Миколаївської області мало відбутися чергове засідання у справі «2 травня».

Однак через те, що суддя-учасник колегії, яка розглядає матеріали цього кримінального провадження, зараз перебуває на стаціонарному лікуванні, у справі оголошено перерву. Сьогоднішнє засідання мало проходити у режимі відеоконференції Апеляційний суд Одеської області - Апеляційний суд Миколаївської області. У понеділок сімох фігурантів, які ще жодного разу не з’являлися до суду, у разі неявки мали доставити примусово. У Головному управлінні Нацполіції в Одеській області повідомили, що правоохоронці були готові забезпечувати правопорядок в одеському суді.

Наступне засідання заплановано на 17 грудня.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня 2017 року Іллічівський міський суд визнав невинними 19 обвинувачених у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. Того ж дня у Чорноморську двом виправданим судом фігурантам справи - українцю Сергію Долженкову, відомому як Капітан Какао, і росіянину Євгену Мефьодову повідомили про підозру в сепаратизмі, їх затримали.

У січні 2018 року в прокуратурі Одеської області заявили про завершення розслідування стосовно цих фігурантів і спрямування до Київського районного суду Одеси обвинувального акту. Долженков і Мефьодов зараз перебувають у СІЗО.

20 квітня 2018 року на брифінгу в Одесі генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що на даний час завершено розслідування інших епізодів у «справі 2 травня», які стосуються інших підозрюваних, затриманих пізніше.

За його словами, нові епізоди також можуть направити до суду Миколаєва для об'єднання з основною справою, за якою у 2017 році Іллічівським судом було винесено виправдувальний вирок.

23 квітня через неможливість явки до Апеляційного суду Миколаївської області суд більшості фігурантів справи, а також ряду адвокатів, суд вирішив наступне засідання провести в режимі відеоконференції.

5 жовтня суд винесено постанову про застосування приводу до Олександра Альошина, Валентина Власенка, Євгена Зайцева, Сергія Рудика, Максима Сакаукова, Олександра Суханова і Олександра Шапки. Ці семеро з 19-ти виправданих фігурантів ще жодного разу не приходили на судові засідання.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички у центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле до наметового містечка сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, де також загинули люди.