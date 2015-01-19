На Полтавщині в четверту хвилю планують мобілізувати 2,5 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді в Полтавській ОДА повідомив військовий комісар Полтавського обласного військкомату полковник Борис Павлов.

За його словами, упродовж цього року мобілізація проходитиме в три етапи. Перший з них почнеться 20 січня і триватиме 90 днів до квітня.

«Під час першої хвилі мобілізації (першої в 2015 році - УНІАН) в області планують мобілізувати майже 2500 осіб. У різних районах Полтавської області вже почали свою роботу медичні комісії», - відзначив військовий комісар.

Читайте такожПорошенко підписав закон про часткову мобілізацію«А що стосується проблем, з якими доводиться мати справу, то частково вони виникають через відсутність змін у законодавстві України. Зокрема, не визначено порядок роботи правоохоронних органів із розшуку громадян, які не з‘являються до військових комісаріатів. Виникають проблеми і з мобілізацією техніки для армії: вона в районах є, але не відповідає технічним вимогам чи потребує невідкладного капітального ремонту», - сказав Павлов.

На нараді голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко дав доручення представникам влади на місцях взяти під особистий контроль і персональну відповідальність забезпечення всім необхідним як призовників, так і підтримку їх сімей.

Довідка УНІАН. Мобілізація в 2015 році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень. Перший етап почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий - орієнтовно у квітні і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться у червні і також триватиме 60 днів.

Упродовж року в ряди Збройних сил України планується мобілізувати 200 тисяч українців.

Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.

У 2014 році було проведено три хвилі мобілізації.