У Вінниці більше 70% жителів уклали декларації із сімейними лікарями - міськрада

У Вінниці з початку кампанії підписання декларацій із сімейними лікарями, яка розпочалась 2 квітня цього року, більше 70% або 263,5 тисяч жителів міста уклали відповідні декларації.

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ Вінницької міської ради, це найкращий показник серед міст України.

Відповідних результатів вдалось досягти завдяки створенню єдиного медичного інформаційного простору Вінниці, запровадженню інформатизації в галузі охорони здоров'я й створенню електронної картки пацієнта та його персональний кабінет. Цей процес був розпочатий ще у 2011 році.

«Станом на 9 листопада 263 556 вінничан уклали декларації із 227 лікарями, які працюють у Центрах первинної медико-санітарної допомоги. Це один із кращих показників по Україні”, - розповів директор департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександр Шиш.

Він нагадав, що сімейний лікар спостерігає за станом здоров’я пацієнта, діагностує та лікує найбільш поширені хвороби, супроводжує пацієнтів із хронічними захворюваннями, надає невідкладну допомогу, направляє пацієнта для надання йому вторинної або третинної меддопомоги, проводить профілактику: вакцинацію, огляди та дослідження пацієнтів з груп ризику, може вести неускладнену вагітність, надає консультації.

У відомстві зазначили, що в результати вінницькі лікарі почали отримувати більшу заробітну плату, а пацієнти змогли обрати того лікаря, якому довіряють, не залежно від закладу, в якому він працює .

Якщо із лікарем уклали декларації 1500-1800 пацієнтів, то його заробітна плата становить 19 580 грн, а медичної сестри 9 104 грн.

Вінничани, які уклали декларації із сімейними лікарями мають право на такі безкоштовні аналізи та обстеження: загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, вимірювання артеріального тиску, електрокардіограма, швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити

Довідка УНІАН. Офіційно кампанія з підписання декларацій із сімейними лікарями розпочалась 2 квітня цього року. У червні Центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) уклали угоди з Національною службою здоров’я. В результаті цього вони отримують фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом».

Населення м. Вінниця становить 372,4 тисячі осіб.