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У Херсоні місцеві влаштували акцію протесту біля ОДА через затримку опалювального сезону

16:08, 14 листопада 2018
Суспільство
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Акція протесту пройшла спокійно, без агресивних дій з боку протестувальників / фото УНІАН

У Херсоні місцеві жителі провели біля будівлі облдержадміністрації акцію протесту з вимогою підключити до опалення 588 багатоквартирних будинків.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на акцію зібралися близько 50 осіб, які відгукнулися на заклики активістів. Також у ній взяли участь депутати міськради Херсона.

За словами одного з організаторів акції, громадського активіста Людмили Чайки, мета акції - не лише висловити протест у зв'язку з критичною ситуацією з теплопостачанням у місті, а й звернути увагу влади на те, що проблеми Херсонської ТЕЦ на початку кожного опалювального сезону - явище, яке відбувається вже не перший рік.

«Варіанти вирішення цієї проблеми і обласна, і міська влада нам пропонує вже кілька років, але далі розмов і намірів справа не рухається», - сказала вона.

Як зазначила депутат Херсонської міськради Оксана Дьякова, депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження та інженерної інфраструктури ще влітку попереджала і міського голову, і керівництво ОДА про те, що Херсонська ТЕЦ через борги може не отримати на початку опалювального сезону ліміти (номінацію) на природний газ.

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«Зрив початку опалювального сезону в Херсоні - зовсім не є несподіванкою. Про те, що проблеми неодмінно будуть, місцева влада знала ще влітку, але навіть перед початком опалювального сезону в ОДА доповіли, що обласний центр готовий до зими на 98%», - підкреслила Дьякова.

До учасників акції протесту вийшов заступник голови Херсонської ОДА Олександр Адамчик. Він заявив, що згідно з рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки подачу газу на Херсонську ТЕЦ розпочато без отримання підприємством номінації.

«13 листопада о 22.52 фахівці підприємства «Херсонгаз» розпломбували систему подачі газу на підприємство з метою уникнення техногенної катастрофи. До внутрішньобудинкових систем теплоносій надійде дня через три-чотири», - запевнив він.

Адамчик також поінформував, що сьогодні, 14 листопада, на засіданні за участю президента України Петра Порошенка має бути ухвалено рішення про надання Херсонській ТЕЦ лімітів на природний газ, а також має бути змінено порядок надання цих лімітів.

«Якщо зараз ТЕЦ, що перебувають у віданні Фонду держмайна, отримують ліміти на газ на поточний опалювальний сезон за умови погашення не менше 90% заборгованості за минулий сезон, то із сьогоднішнього дня ліміти мають надаватися за умови погашення не менше 50% заборгованості. Херсонська ТЕЦ погасила 60% заборгованості», - розповів Адамчик.

Акція протесту пройшла спокійно, без агресивних дій з боку протестувальників.

Як відомо, крім Херсонської ТЕЦ, обласний центр опалює міське комунальне підприємство «Теплоенерго» (621 багатоквартирний будинок). Також незначну кількість житлового фонду міста опалюють приватні підприємства «Херсонтеплогенерація» та «Теплосервіс».

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Теги: #опалення#Херсон#опалювальний сезон#акція протесту