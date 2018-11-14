Сотні тисяч людей у кількох областях України продовжують мерзнути без опалення (відео)

У Кривому Розі питання боргу перед "Нафтогазом" вдалося вирішити тільки після вуличних протестів.

У Херсоні 13 шкіл та 15 дитсадків закрили через відсутність тепла. Холодні батареї і в восьми лікарнях.

Місцева ТЕЦ опалення не вмикає, бо "Нафтогаз" не дає палива. На ТЕЦ запевняють, що населення заборгувало 61 мільйон гривень, ідеться в южеті ТСН.

Люди обурені і налаштовані протестувати, адже облаштувати індивідуальне опалення будинків їм теж не дозволяють.

Голова Херсонської ОДА повідомив, що цієї ночі запустили херсонську ТЕЦ, проблему вирішували в телефонному режимі. Тепло в квартири херсонців подаватиметься поступово, протягом кількох днів. Наразі без опалення мерзне пів Херсона.

Аналогічна ситуація у Кам'янському на Дніпропетровщині, там температура у квартирах +10, на вимушені канікули пішли 40 шкіл.

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А на Черкащині в райцентрі Сміла змерзлі люди перекрили дороги. Компанія, яка торік постачала тепло, заборгувала постачальнику газу 100 мільйонів гривень. Тепер "Нафтогаз" відмовляється переукладати угоду, поки міська влада не сплатить борги.

У Кривому Розі питання боргу перед "Нафтогазом" вдалося вирішити тільки після вуличних протестів. У місті вже запустили останню котельню й сьогодні обіцяють подати тепло.

Нагадаємо, національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» відмовилася укладати договори на поставку газу для початку опалювального сезону з 22 теплопостачальними підприємствами країни через накопичення істотних боргів перед «Нафтогазом» і відсутність угод про їх реструктуризацію.