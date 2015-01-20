Закон про часткову мобілізацію опублікований у парламентській газеті "Голос України" (відео)

Закон передбачає проведення в 2015 році часткової мобілізації в три етапи протягом 210 діб з дня набрання чинності цього указу.

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Перша хвиля мобілізації розпочнеться 20 січня і триватиме 90 днів. Друга хвиля буде оголошена орієнтовно в квітні і триватиме 60 днів. У червні почнеться третя хвиля, яка також триватиме 60 днів.

Мобілізація буде проходити на території всіх областей України, за винятком анексованого Росією Криму. З 18 березня по 1 травня повинна бути проведена демобілізація військовослужбовців, призваних у березні 2014 року.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.