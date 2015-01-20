У Луганську бойовики після довгого простою відновили виробництво горілки

Про це повідомив Росбалт за інформацією ЗМІ бойовиків.

"На бренді вашої фірмової продукції "LN" не вистачає однієї букви "R" для того, щоб ця марка стала республіканською", - заявив ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницькийна церемонії запуску основної лінії розливу продукції.

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За його словами, новий бренд буде "яскравим доказом" того, що економіка "молодої держави" розвивається.

З конвеєра продукція була завантажена в машини і відправлена для реалізації у фірмові магазини Луганська та Алчевська.

Також повідомляється, що в мирний час на підприємстві працювало 250 осіб.