У Луганську бойовики після довгого простою відновили виробництво горілки
У Луганську відновило роботу одне з найстаріших підприємств міста - ТОВ "Луганський лікеро-горілчаний завод "Луга-нова".
У Луганську запрацював після довгого простою лікеро-горілчаний завод / УНІАН
Про це повідомив Росбалт за інформацією ЗМІ бойовиків.
"На бренді вашої фірмової продукції "LN" не вистачає однієї букви "R" для того, щоб ця марка стала республіканською", - заявив ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницькийна церемонії запуску основної лінії розливу продукції.
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За його словами, новий бренд буде "яскравим доказом" того, що економіка "молодої держави" розвивається.
З конвеєра продукція була завантажена в машини і відправлена для реалізації у фірмові магазини Луганська та Алчевська.
Також повідомляється, що в мирний час на підприємстві працювало 250 осіб.