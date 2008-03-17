Луценко: за два місяці в Криму відбулося 540 арештів

Луценко сподівається, що скоро вдасться остаточно розгромити залишки кримських угруповань «Башмаки» та «Сейлем»

Сімферополь. 17 березня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сподівається, що до кінця цього року будуть остаточно розгромлені залишки кримських організованих злочинних угруповань «Башмаки» і «Сейлем».

Як передає УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні журналістам в Сімферополі, що «йдеться про остаточну зачистку». «Нас цікавлять і керівники, і виконавці», - сказав міністр.

Він нагадав, що днями був затриманий депутат Сакської районної ради Теймураз ТАТАРАШВІЛІ, якого в міліції вважають активним членом банди «Сейлем». «Що цікаво, з 540 арештів, які відбулися за два місяці в Криму, тільки по цьому київські захисники прав людини вмить приїхали поцікавитися, за що його затримали. А наш «коханий» з Геннадієм Геннадійовичем (МОСКАЛЕМ – УНІАН) персонаж - депутат кримського парламенту, який обгрунтовано підозрюється в лідерстві цього злочинного формування, в телефонних розмовах криком кричить: «Я стільки грошей плачу ментам, чому мене не попередили про цей арешт!», - відзначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Крім того, днями, за словами міністра, планується затримання ще одного депутата, "причетного до організації і виконання ряду замовних убивств з використанням вогнепальної зброї". “На сьогодні затриманий один з його співучасників. Буквально в найближчі дні ми проведемо відповідну операцію», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він відзначив, що все це продовження роботи, розпочатої в 2005-2006 роках. Було затримано 24 учасники угрупування «Сейлем», до цього моменту вони вже одержали різні строки ув`язнення.

За словами міністра, в розшуку також знаходяться 4 активних учасника угрупування «Башмаки». Ю.ЛУЦЕНКО пообіцяв, що вони «найближчим часом будуть також затримані».

Як повідомляв УНІАН, в 1990-х роках дві найбільш могутні організовані злочинні угруповання - "Башмаки" і "Сейлем" - вели між собою запеклу боротьбу за розділ сфер кримінального впливу на півострові. Крім того, в Криму діяли ще ряд угруповань. З 90-х років в Криму залишилося не розслідуваними більше 230 "розстрільних справ".

На початку березня 2008 року в Києві був затриманий оголошений в розшук депутат Верховної Ради Криму Рувім АРОНОВ, якого в міліції вважають одним з лідерів ОЗУ «Башмаки». Суд видав санкцію на арешт депутата. За даними правоохоронних органів, Р.АРОНОВ у складі організованого злочинного формування «Башмаки» притягується до кримінальної відповідальності за здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема «замовних», з використанням вогнепальної зброї на території Автономної Республіки Крим та інших регіонів України.