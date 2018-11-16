У Києві засудили ляльковода-збоченця, який розбещував маленьку дівчинку на дитячому святі

Під час святкування зловмисник заманив дитину до окремої кімнати, де зробив їй «масаж».

Солом’янський районний суд міста Києва засудив до 5 років позбавлення волі 49-річного аніматора-ляльковода, який вчинив розпусні дії відносно малолітньої дівчинки.

Як повідомляє прес-служба Прокуратури міста Києва, обвинувальний вирок було винесено 16 листопада.

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Зазначається, що інцидент стався у 2016 році. Чоловік, будучи керівником виїзного Лялькового театру, був запрошений на дитяче свято в якості аніматора-ляльковода.

«Під час святкування зловмисник заманив 8-річну дівчинку до окремої кімнати, де, скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зробив дитині «масаж», торкаючись її статевих органів», - йдеться у повідомленні прокуратури.

Про «дивну» поведінку аніматора дівчинка розповіла рідним, вони звернулися до правоохоронних органів із заявою про злочин.

Обвинувачений у суді свою вину не визнав. Тим не менш, зібраними під час слідства доказами (висновком психологічного дослідження дитини, показами свідків, письмовими доказами та відеоматеріалами) його провину у розбещенні дитини було повністю доведено.

Чоловіка визнали винним за ч. 2 ст. 156 КК України (Розбещення неповнолітніх). Обвинувачений був взятий під варту прямо в судовій залі.

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