У Києві ймовірний педофіл "полював" на дітей з молотком і мотузками (фото)
12:46, 15 жовтня 2018Інциденти
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У сумці затриманого чоловіка виявили ніж, молоток, скотч і мотузки.
Чоловіка звинувачують у педофілії / фото facebook.com/savchenkoss
У Солом'янському районі столиці чоловік з молотком і мотузками в сумці гнався за дітьми.
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Цим він викликав у батьків підозри в педофілії. Про інцидент, що стався 14 жовтня, на своїй сторінці у Facebook повідомила мама дівчинки, яку переслідував чоловік.
"На вулиці Пітерській це чудовисько з ножем та молотком гналося за дітьми, зокрема за моєю донькою. Його спіймали, а в сумці - ніж, молоток, скотч і мотузки. Бережіть дітей!" - написала жінка.
Чоловіка звинувачують у педофілії / фото facebook.com/savchenkoss
Чоловіка звинувачують у педофілії / фото facebook.com/savchenkoss
Як повідомляв УНІАН, в Оболонському районі столиці чоловік розбещував 6-річну дитину. Злочинця розшукують правоохоронці.
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