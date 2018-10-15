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У Києві ймовірний педофіл "полював" на дітей з молотком і мотузками (фото)

12:46, 15 жовтня 2018
Інциденти
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Чоловіка звинувачують у педофілії / фото facebook.com/savchenkoss

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Цим він викликав у батьків підозри в педофілії. Про інцидент, що стався 14 жовтня, на своїй сторінці у Facebook повідомила мама дівчинки, яку переслідував чоловік.

"На вулиці Пітерській це чудовисько з ножем та молотком гналося за дітьми, зокрема за моєю донькою. Його спіймали, а в сумці - ніж, молоток, скотч і мотузки. Бережіть дітей!" - написала жінка.

Чоловіка звинувачують у педофілії / фото facebook.com/savchenkoss
Чоловіка звинувачують у педофілії / фото facebook.com/savchenkoss

Як повідомляв УНІАН, в Оболонському районі столиці чоловік розбещував 6-річну дитину. Злочинця розшукують правоохоронці.

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Теги: #Київ#жертви педофілії