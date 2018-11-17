З Таїланду після 8 годин затримки вилетів літак з близько 300 українцями на борту - МЗС

Літак вилетів о 16:45 за київським часом.

В Міністерстві закордонних справ України повідомляють, що внаслідок несприятливих погодних умов з Таїланду на 8 годин затримався виліт літака, яким близько 300 українців повертаються на батьківщину.

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Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"Літак авіакомпанії Azur Air, рейс QU4496, затримався в аеропорту Пхукета приблизно на 8 годин. Пасажирів про затримку було інформовано. Літак вилетів з Пхукета о 21:45 за місцевим часом (16:45 за київським)", - повідомив Кирилич.

"Причина затримки - сильний вітер на шляху прямування і необхідність зміни маршруту, що викликало потребу в отриманні дозволу іншої країни на переліт", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Таїланді,в аеропорту острова Пхукет, застрягло близько 300 громадян України, які не могли вилетіти на батьківщину.