Філарет прокоментував можливість свого обрання на посаду предстоятеля єдиної помісної церкви

Глава УПЦ КП подякував єпископату за довіру і потужну підтримку.

Предстоятель УПЦ Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що вже на Об’єднавчому соборі дасть відповідь на пропозицію єпископату УПЦ КП про висування його кандидатури на посаду предстоятеля єдиної помісної Української православної церкви.

Про це йдеться в його заяві, розміщеній у Facebook.

«Самовисування кандидатур на предстоятельство у церкві не допускається канонами. Раніше повідомлялося, що єпископат УПЦ Київського патріархату пропонуватиме мою кандидатуру для обрання предстоятелем», - заявив він.

При цьому патріарх Філарет подякував єпископату УПЦ КП за довіру та висловив вдячність за потужну підтримку з боку Київського патріархату і всього суспільства.

«Зараз у мене є сформоване бачення того, як далі треба діяти, і про нього через наше особисте спілкування знають наші партнери з діалогу, що триває», - додав він.

Предстоятель УПЦ КП запевнив, що в рамках цього діалогу дотримувався і буде дотримуватися взятих на себе зобов‘язань так само, як і його інші учасники.

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«Якою буде моя відповідь на згадану вище пропозицію про обрання, якщо вона буде оголошена офіційно на Соборі, я також офіційно повідомлю Собору, обґрунтувавши перед ним своє бачення і рішення та очікуючи від нього підтримки моєї позиції», - наголосив патріарх Філарет.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

Вселенський патріархат повідомив, що засідання Об'єднавчого собору в Україні відбудеться у грудні і дату буде оголошено Синодом патріархату, який пройде 27-29 листопада.