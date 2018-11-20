"Євробляхери" заблокували трасу Київ-Чоп на Львівщині

Протестувальники ходять по пішохідному переходу і не пропускають авто.

У вівторок, 20 листопада, активісти організації «Авто Євро Сила» перекрили трасу Київ-Чоп у Львівській області.

Як повідомляє "Захід.нет" з посиланням на прес-службу патрульної поліції Львівщини, протестувальники ходять по пішохідному переходу і не пропускають авто.

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Приблизно о 10:10 люди перекрили трасу біля села Розвадів. Активісти також анонсували перекриття траси Київ-Чоп на Львівщині біля села Кізлів, села Гаї-Смоленські та біля Солонки.

Як повідомляв УНІАН, "Евробляхеры" анонсували всеукраїнську акцію протесту. Акції будуть проходити в кожній області України. За оцінками "Авто Євро Сила", участь в акціях візьмуть понад 50 тис. громадян України.