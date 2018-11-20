Гороскоп на 2019 рік: на які знаки зодіаку чекає успіх

Згідно з прогнозом астролога, в 2019 році багато знаків зодіаку чекає успіх.

2019 рік — час змін. На багатьох представників зодіакального кола чекає успіх.

Астропрогноз на рік від Павла Глоби допоможе вам побачити повну картину. Якщо вірити гороскопу, то майбутній рік буде успішним у плані особистісного зростання, заробітку й здійснення планів, пише Slovofraza.

Овен

Темперамент Овнів у 2019 році буде підживлювати планета-покровитель Марс. Марс завжди посилює агресивний настрій Овна, тож представникам цього Знаку рекомендовано побоюватися гострих суперечок і провокаційної поведінки. У новому році войовничий настрій знадобиться в боротьбі за нові перемоги, але йдеться не про завзятість та тиск, а про розробку стратегії. Для багатьох Овнів Марс припас зміни в долі: ситуація життя почне змінюватися на краще. Якщо в січні і лютому правильно розставити пріоритети, а в березні, квітні і травні вперто йти до мети, то покровитель відгукнеться потоком успіху й несподіваного везіння. Причому це торкнеться не лише фінансового і любовного сектора, але і самопросування та успіхів у духовному плані.

Тілець

2019 рік для людей, народжених під знаком Тільця, буде переповнений випадковостями і протиріччями. З одного боку, на Тільців чекає успіх у багатьох сферах, проблеми буквально будуть вирішуватися самі собою. З іншого — можна помітити постійні непорозуміння й суперечності в справах. Щоб їх уникнути, потрібно залишатися впевненою у собі людиною. Рік Жовтої Свині може принести в життя Тельців славу, успіх і благополуччя, але лише у випадку контролю власних емоцій і дій щодо близьких. Меркурій виступить як управитель 2019 року, у зв'язку з чим для успіху знадобиться банальна працьовитість.

Близнюки

Для представників цього сузір'я саме рік Жовтої Свині може стати періодом кардинальних змін у житті. Дуже важливими планетами будуть Уран та Нептун. До 20 червня ці планети об'єднають сили проти Близнюків. Спостерігаються ризики, що низка невдач розіб'є багато плани і надії. Непереборний тиск планет буде впливати на Близнюків, поки ті не змінять сприйняття. Усі неприємності, що виникають на шляху в цьому році, потрібно сприймати як точки росту. Якщо почати аналізувати, що відбувається, то можна створити для себе неймовірно вдалий рік. Робота над собою, яка буде проведена правильно, допоможе Близнюкам отримати бажане вже в липні. Далі Нептун піде в ретроград, де залишиться до листопада 2019 року. Це буде період зльоту, інтенсивного особистісного та кар'єрного зростання. Спостерігаються вдалі можливості для духовних пошуків, які допоможуть стати кращими. Якщо Близнюкам вдасться відсунути свої амбіції й подивитися на життя крізь призму розсудливості, вони проведуть залишок року позитивно і майже без проблем.

Рак

У 2019 році Юпітер підготував Ракам перевірку на міцність і цілеспрямованість. Астролог повідомляє, що саме від впертого просування до цілей буде залежати фінальний успіх Раків. Є й складності: до 11 серпня Юпітер буде перебувати в ретро-фазі. Неоднозначний вплив покровителя і повернення минулих проблем може сплутати карти і збити Раків з наміченого шляху. Астролог радить зосередитися на головному і йти за своїми цілями, незважаючи на проблеми. Серпень підіб'є підсумки щодо життя представників цього сузір'я. Почнеться нове життя. З 11 серпня по 1 грудня Юпітер щільно закріпиться у Знаку Стрільця, що дозволить Ракам легко приймати серйозні рішення, правильно оцінювати події, безпроблемно рухатися до мети. Прямий рух покровителя позитивно позначиться на амбіціях, посилить інтуїцію і підніме життєвий тонус. У грудні 2019 року настане час переходу Юпітера зі Стрільця у Козерога. Знизити ризики потрапляння в неприємні ситуації допоможе лише впевненість у собі та підтримка близьких.

Лев

У рік Жовтого Земляного Свині в сутичці за успіх Львів зіткнуться Сонце та антагоніст Сатурн, у зв'язку з чим Левам буде непросто. Астролог дає лише 3 рекомендації: будьте сміливі в ідеях, працьовиті у роботі та реалізації планів, стримані у спілкуванні з людьми. Важливо запам'ятати наступне: 2019 рік — не найкращий час, щоб розповідати про свої плани, ділитися перемогами та обговорювати ідеї навіть з близькими людьми. 2019 рік пов'язаний з активізацією заздрісників і недоброзичливців, які можуть присвоїти ідеї Левів собі. Період ретроградації Сатурна з 30 березня по 18 вересня допоможе перепочити від різких змін і неприємностей. У цей час астролог не радить наважуватися на надто сміливі кроки, пам'ятаючи про те, що рік багатий не тільки на успіхи, але й на недобросовісних осіб.

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Діва

Меркурій та Юпітер — дві планети, які будуть регулювати події в житті Дів. Завдяки їхньому впливу Дівам доведеться пережити наплив змін та енергії поряд з можливостями для самореалізації. На початку та середині року вдасться впровадити креативні ідеї в життя, використовуючи підприємливість і послідовність. Необхідно вчасно включитися у процес, направивши енергію на реалізацію своїх бажань, а не на вирішення чужих проблем. У 2019 році особисті інтереси важливо поставити на щабель вище від інших, в тому числі родичів. Варто запам'ятати наступне: Юпітер може сіяти ілюзії весь рік поспіль, тому до багатьох можливостей слід ставитися скептично і не братися за те, в чому немає стовідсоткової впевненості. Найбільш вдалий період, який в новому році чекає Дів, пов'язаний з перебуванням покровителя в їхньому Знаку. З 28 серпня по 13 вересня багато мрій та планів стануть цілком реальні.

Терези

У новому році на Терезів чекає успіх, якщо ті знайдуть завзятість і цілеспрямованість. Рік Свині дасть можливість переграти багато ситуацій, виконати роботу над помилками, перевиховати себе, навчитися зріло реагувати на проблеми, які підкидатиме Всесвіт. Потрібно правильно розставити пріоритети й зробити висновки. Якщо підійти до цього з усією серйозністю, то до середини року неприємні подарунки зміняться позитивними змінами. Життєві зміни можуть проявитися в періоди з 7 січня по 2 лютого (Венера в Стрільці), з 26 березня по 19 квітня (Венера в Рибах), з 15 травня по 8 червня (Венера в Тільці), з 14 вересня по 7 жовтня (Венера в Терезах), з 2 листопада по 25 листопада (Венера знову в Стрільці). Астролог відзначає позитивні астрологічні тенденції, коли життя представників цього Знаку кардинально зміниться. У ці періоди буде висока ймовірність змінити долю на краще, головне — уважно обирати шлях.

Скорпіон

Уран та Юпітер приготували для Скорпіонів рік змін. Успіх дістанеться тим, хто готовий пробачати й забувати образи як собі, так й оточенню. У березні Уран змінить полярність при вході в Знак Тільця, що трохи приземлить амбіції. З цього місяця Скорпіонам бажано запастися терпінням і працьовитістю, адже доведеться йти проти течії, ставити перед собою посильні цілі й досягати їх. Надихати буде Юпітер. Щоправда, з реалізацією цілей можна потягнути до літа, очікуючи моральної готовності. Якщо Скорпіони не будуть готові залишити зону комфорту, то всі відкладені зміни, страхи і побоювання єдиним потоком увірвуться в життя, що може породити період хаосу й метушні мало не до кінця року. Незважаючи на кардинальну перебудову, життя принесе успіх та перемоги.

Стрілець

Гороскоп на новий рік для Стрільців можна назвати неоднозначним. Якщо 2018 рік пройшов даремно, без реалізації цілей, Стрільцям загрожує втрата орієнтирів, цілей і впевненості. Якщо ж це не так, і в 2019 році Стрільці продовжать розпочатий шлях, то рік можна буде назвати успішним, особливо в діловій та особистій сферах. Цей прогноз обумовлений впливом Юпітера і Сонця. Обидва покровителя несуть виключно позитивний посил, але проблема в тому, що їхній вплив здатний підняти вітрила тільки раніше від розпочатих справ. Слід уникати прострації, особливо в період різкої зміни полярності Юпітера, яка у перші за рік відбудеться на початку грудня. 2 грудня Юпітер здійснить перехід зі Стрільця у Козерога, чим змістить пріоритети. Астролог радить спланувати на цей час відпочинок чи відпустку, щоб скоротити ризики невдач. Прийняття правильних рішень буде тимчасово заморожено, а ймовірність невдачі в житті зросте майже максимально.

Козеріг

Особливо важливі планети на найближчий рік — Марс і Венера. Активні планети подарують Козерогам те, чого їм не вистачає для повного щастя. Астролог радить шукати підказки Всесвіту з 1 січня, коли Марс зміцніє в Овні. Зміна енергетики покровителя на початку року стане чимось на зразок розгінної смуги. Важливо усвідомити помилки та намагатися їх виправити. Марс сприятиме тим, хто готовий спрямувати погляд у майбутнє, довіряючи своїм інстинктам та інтуїції. Саме вона в змозі наповнити життя Козерогів яскравими змінами та успіхами. Прагнення бути кращим стане відправною точкою в нове життя, але для повного успіху потрібно активна робота. Завдяки впливу Венери на Козерогів чекає багато успіхів в наступному році. Але їм слід пам'ятати, що ніхто за них не досягне успіху. Протягом року, особливо у квітні і травні, люди цього сузір'я не раз зіткнуться з невластивими роздумами і побоюваннями. Козерогам слід взяти всю волю в кулак і прийняти рішення, адже багато чого буде поставлено на карту.

Водолій

Щодо Водоліїв планети будуть цілком поблажливо, але лише в деяких випадках. Вплив Сонця (антагоніста Знака Водолій) буде провокувати кинути почате, зайнятися чимось новим і незвичайним, через що багато Водоліїв можуть потрапити в пастку, приготовану зірками. Лише наполегливість і працьовитість допоможуть отримати бажане. Тим, хто зацікавлений у добробуті і процвітанні, в 2019 році варто знайти заняття по душі і відповідально виконувати його, не намагаючись щось довести оточенню, зокрема керівництву. Лише розмірена робота допоможе зміцнити авторитет і отримати довгоочікуване підвищення. Підтримка прийде від Нептуна, який весь рік буде стабільний і активний. З його енергетикою можна буде структурувати ідеї та обдумувати дії, щоб ті були вдалішими. Життя в 2019 році може здаватися неоднозначним, наповненим проблемами і негараздами. Водолії будуть перебувати у постійній війні зі своїм внутрішнім Я, і лише робота над собою допоможе виправити ситуацію.

Риби

На початку 2019 року Рибам варто спрямувати свій погляд на фінансовий сектор. Юпітер, а також Венера пророкують їм зміни, здатні збити з пантелику, але необхідні для досягнення успіху. Ймовірні зміна роботи, зміна діяльності, відкриття власної справи або прорив по кар'єрних сходах. Завзятість і позитивний настрій дозволять Рибам вже на початку лютого домогтися успіху і присвятити решту місяців адаптації та особистісному розвитку. Зміни в особистому житті прийдуть пізніше, приблизно в березні 2019 року. Риб трохи розбурхає вплив Венери, який виявиться причиною конфліктів та непорозуміння в родині. Однак подолання цієї кризи стане, мабуть, основним завданням на рік. Ймовірно, 2019 рік принесе багатьом Рибам велику кількість почуттів, яскраві романи, бурхливе кохання, яке покладе початок серйозним стосункам.

Згідно з прогнозами астрологів, в 2019 році шанс значно поліпшити фінансове становище є лише у чотирьох знаків Зодіаку.