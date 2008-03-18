Ціни на бензин пішли на зліт

У понеділок, 17 березня, в Україні ціни на нафтопродукти шокували водіїв остаточно - вони впритул наблизилися до 6 грн./л. Як пише газета "Сегодня" експерти пояснюють, що це викликано підвищенням світових цін на нафту з $103 до $109 за барель (160 л), через що тонна бензину в крупному опті подорожчала на 4,7% або на $40, а тонна дизпалива - на 3,9% або на $38. Але кому від цього легше?

Виконавчий директор консалтингової компанії UPECO Сергій Куюн визнав, що колишні прогнози про підвищення цін до 5,8 грн. за літр бензину А-95 лише до кінця березня виявилися дуже оптимістичними. Куюн повідомив, що вже сьогодні, з урахуванням того, що приблизно 50% нафтопродуктів Україна імпортує, створені передумови для подорожчання А-95 і дизпалива (ДТ) до 6 грн. за літр. Але завдяки наявним запасам дешевшого палива, можливо, вдасться відтягнути підвищення цін до 6 грн. на 7-10 днів. При цьому він навіть не прогнозує, коли ціни зупиняться.

Експерт Центру ім. Разумкова Олександр Жолудь вважає, що нафта подорожчає до кінця осені до $125-130 доларів за барель і зупиниться, а ціна бензину в Україні дійде до 7,8-8 грн. Раніше фахівці передбачали зростання цін до 7,5 грн. до початку осені-2007.

А ось директор Науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапегін вважає, що ціна бензину в Україні спекулятивно завищена: імпортний А-95 повинен коштувати 5,5 грн./л, наш -5,30. Зараз готується меморандум між урядом і нафтотрейдерами про встановлення справедливої ціни, тому цілком реально, що після його підписання (кінець березня-квітень) нафтопродукти подешевшають до 5,5 грн./л і нижче.

Поки найвищі ціни на нафтопродукти зафіксовані в Криму: А-95 - 5,85-5,95 грн./л, ДТ - 5,80-5,90, далі йде Донецьк - відповідно 5,80-5,90 і 5,80-5,85. У Києві ціни трохи нижче: 5,65-5,75 на бензин і дизпаливо. У Львові учора увечері А-95 і ДТ подорожчали на 10 копійок- до 5,75 грн./л. Водії поступово починають запасатися бензином, заливаючи його в каністри або переходять з 95-го на дешевший 92-й (виграш 25-30 коп. на літрі). Ще варіант - заправлятися на невеликих АЗС з самообслуговуванням, можна таким чином заощадити 15-20 коп. на літрі.