У Генпрокуратурі заявляють, що більшість злочинів проти Майдану розкрито

При цьому під вартою у справах Майдану перебувають лише 13 осіб.

Начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявляє, що більшість із 4,7 тисяч злочинів проти Майдану, які розслідуються правоохоронцями, розкрито.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

«На сьогоднішній день з тих 4,7 тисяч злочинів більша частина розкрита, тобто встановлені обставини вчинення цих злочинів. У найкращому варіанті, який є у нас, це встановлені і виконавці, і організатори та замовники і пособники, в тому числі і середня ланка», - наголосив Горбатюк.

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«На сьогоднішній день повідомлено про підозру 442 особам, слідчими ГПУ – 298 особам, щодо 279 осіб обвинувальні акти направлені до суду, слідчими ГПУ – 158», - зауважив він.

За словами Горбатюка, у справах, які розслідуються або направлені до суду, під вартою перебувають 13 осіб. «Їх могло бути набагато більше, але відбуваються неодноразові випадки зміни запобіжних заходів, навіть особам, які підозрювались у вчиненні трьох вбивств і 33 замахів на вбивства», - заявив він.

«З часу останнього лютневого звіту до теперішнього часу, тобто за останній рік, повідомлено про підозру 42 особам, з них п’яти прокурорам, семи суддям, 24 правоохоронцям, серед яких один слідчий, та ще п’яти тітушкам», - повідомив Горбатюк.

За словами прокурора, цього року до суду направлено 16 обвинувальних актів стосовно 34 осіб, за результатами розгляду судами ухвалено 4 обвинувальні вироки щодо 4 осіб, щодо трьох це позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відзначають п'яту річницю Євромайдану.