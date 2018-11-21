Гороскоп на 2019 рік для жінок: що чекає на кожен знак зодіаку

Астрологи розповіли, що чекає на кожен знак зодіаку в 2019 році.

2019 рік Жовтої свині буде часом розквіту жіночої енергетики.

Астрологи розповіли, що чекає на жінок кожного знака зодіаку в 2019 році, передає SlovoFraza.

Овен

На самому початку року сприятливими виявляться фізичні вправи і максимальна активність. Ближче до весни необхідність у постійній динаміці відпаде, а на зміну емоційній стабільності прийдуть деякі негаразди. В основному це буде відбуватися через розвинену емпатію. Астрологи рекомендують якомога рідше навесні тавлітку думати про інших людей та їхні проблеми. Овнам потрібно буде обмежити переживання колом сім'ї. Іншим людям потрібно припинити допомагати з міркувань совісті. Найбільш вдалим часом для фінансових перемог буде початок і кінець року. Влітку й навесні можна сфокусувати свої сили на пошук чоловіка мрії, на побудову сім'ї. У цей період будуть успішними весілля, освідчення, романтика та спільні справи. В останні пару місяців жінки-Овни можуть стати дратівливими та запальними. Впоратися з негативом допоможуть вправи та фізична активність.

Тілець

Початок року чудово підійде для копіткої праці, для домашніх справ, рутинної роботи. Уважність Тільців зросте багаторазово, тому можна буде присвятити час навчанню. Бажано проявляти обережність при плануванні справ — не варто ставити перед собою занадто важких завдань. Витрати енергії на початку року будуть підвищеними, тому варто сфокусувати увагу лише на обов'язках. У 2019 році Тільцям бажано у всьому підтримувати свого чоловіка і за можливості допомагати йому. Якщо Тільці зможуть зробити це, то зміцнять стосунки й підвищать свою значимість у житті коханої людини. Протягом усього року чарівність Тільців буде поступово зростати. Цього року можна сміливо укладати шлюби і починати нові стосунки.

Близнюки

Близнюкам бажано остерігатися стосунків на відстані. Згідно з прогнозом, це стане важким випробуванням для кохання, тому краще не розлучатися надовго зі своїм чоловіком. До грошових витрат протягом усіх дванадцяти місяців краще ставитися з великою обережністю. Буде небезпека здійснити безцільні покупки. Ближче до кінця року енергетика стабілізується. Стреси зійдуть нанівець, з'являться нові джерела позитивних емоцій. Друга половина літа та осінь ідеально підійдуть для повноцінного відпочинку, зміни обстановки, нових починань, реалізації планів.

Рак

Період пікового енергетичного фону для Раків настане на початку літа. У цих жінок з'явиться бажання зробити одразу все. З'явиться нова мотивація, багато сил у запасі. На початку року та в останні пару місяців така метушня може бути небезпечною, але влітку і на початку осені можна сміливо братися за будь-які нові починання. Головне — не забувати про обов'язки. Енергетика зірок і планет буде творчою для жінок-Раків у самому початку року. У перші пару-трійку місяців 2019 року варто тверезо оцінювати свої можливості та серйозно ставитися до роботи. У цьому випадку планети допоможуть визначитися з подальшими планами на майбутнє. Астрологи радять протягом усього року слухати внутрішній голос й спиратися на особистий досвід, уникаючи проходження чужих порад. Імпульсивні вчинки можуть порушити мир і гармонію всередині сім'ї, що негативно позначиться на всіх інших сферах життя. Це буде руйнувати енергетику та заважати особистого щастя.

Лев

Щоб у 2019 році уникнути фінансових негараздів, жінкам-Левам варто обмежити витрати. Астрологи радять не купувати нічого наддорогого, не брати кредитів і грошей у борг. Виняток становитимуть лише вимушені витрати. У кінці року зірки і планети можуть негативно впливати на здоров'я жінок-Львів. Із середини осені Левам краще не навантажувати себе важкою роботою й не брати на себе зайвої відповідальності. Краще гарненько відпочити та змінити обстановку перед Новим роком. Це один з найкращих способів наповнення жіночою енергетикою. Періодом різкого енергетичного підйому стане кінець весни. Моральні, інтелектуальні та фізичні сили, тому можна буде займатися будь-якими справами, що потребують великих витрат часу й енергії.

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Діва

Підвищити жіночу енергетику на початку року Дівам допоможе кохання. Потрібно якомога більше часу проводити з коханою людиною, з родиною. У цей час особливо високі шанси знайти другу половинку. Для ділової сфери період з початку року і до кінця весни буде не найкращим часом. Братися за нові справи і занурюватися з головою у роботу можна в кінці травня. Саме в цей період почнеться різкий енергетичний підйом. Що стосується романтики, то зірки і планети майже не будуть регулювати цей життєвий аспект із середини літа, тому впродовж всього року Дів буде супроводжувати везіння в коханні. Чоловіки будуть частіше звертати увагу на Дів. Це можна використовувати у своїх цілях на роботі та в кохання.

Терези

Початок року буде дуже вдалим і сприятиме роботі, діловій активності. Можна укладати угоди, змінювати роботу, підписувати важливі папери, брати кредити. До кінця весни сприятливими виявляться дорогі придбання. Настрій Терезів буде залежати від них самих, а також від успіху в справах. Чим більше справ відправиться в папку «завершено», тим більше з'явиться мотивації для подальших подвигів вдома і на роботі. Зняти стрес і зарядитися силами для подальших дій допоможуть водні процедури, прогулянки, спілкування з друзями і близькими. 2019 рік буде насичений для Терезів позитивними емоціями і можливостями, але не варто розслаблятися і пускати справи на самоплив, інакше все піде під укіс. Правильний настрій буде все більш важливий у міру наближення до 2020 року.

Скорпіон

Енергетика 2019 року нестабільна: вдалі періоди будуть змінюватися непродуктивними. Вони особливо стануть у нагоді в першій половині року, коли ймовірність появи непередбачених негараздів буде вищою. І у справах, і в коханні корисними будуть нові ідеї, нестандартне мислення. Чим частіше у 2019 році Скорпіони будуть намагатися вирішувати дрібні конфлікти мирно, тим у них буде більше шансів на успіх в коханні й на роботі. Всі можливі негаразди, сварки і суперечки краще вирішувати без негативу та імпульсивності. Рік Свині буде вдалим для занять спортом й поліпшення здоров'я. Можна сміливо сідати на дієти, записуватися в зал, відмовлятися від шкідливих звичок.

Стрілець

Вирішення грошових питань у цьому році Стрільцям буде даватися легше. Можна планувати великі покупки, робити продумані внески, відкривати свій бізнес. Всесвіт подарує Стрільцям вдалі можливості, але доведеться докласти чимало сил, щоб скористатися ними й досягти успіху. У професійній діяльності краще утриматися від кардинальних змін — сфокусувати свою увагу варто на питаннях, які давно чекають на вирішення. Це буде рік ніжності та уваги з боку чоловіків. Можна ходити на побачення, фліртувати і заводити нові знайомства в будь-який період.

Козеріг

У цьому році можуть налагодитися стосунки з вашими недоброзичливцями. Близькі ж люди, навпаки, можуть віддалитися від жінок-Козерогів. З цієї причини не варто відкладати на потім вирішення важливих спільних питань і проблем. Будь-які сварки краще припиняти до того моменту, поки все не вийде з-під контролю. Увага до людей і їхніх почуттів гарантує успіх у коханні та справах. Цей рік ідеально підходить тільки для зважених рішень. Активний відпочинок і посильний спорт — це два найкоротші шляхи до хорошого настрою та самопочуття.

Водолій

На початку року зірки і планети будуть в сильному дисонансі, тому можуть виникнути труднощі на роботі. Краще абстрагуватися від фінансових питань і відповідальних справ. У цей час астрологи радять Водоліям сфокусувати свою увагу на коханні. Цей рік, особливо літо і осінь, чудово підходить для весіль і романтики, пошуків другої половинки. У перші три місяці фахівці радять прислухатися до порад близьких людей. Вони допоможуть жінкам-Водоліям у прийнятті важливих рішень. Також взимку і на початку весни Водоліїв будуть швидше залишати сили. Поповнити їхній запас допоможе своєчасний відпочинок. Краще не перевтомлюватися на початку 2019 року. Не варто братися за нові проекти, поки не вдасться розібратися зі старими.

Риби

Запальність і наполегливість у 2019 році не допоможуть домогтися свого. Вирішувати всі проблеми краще за допомогою дипломатії та доброти. Поступки щодо подруг, чоловіки і близьких людей допоможуть зміцнити стосунки. Протягом усього року краще не відмовляти собі у відпочинку. Ці дванадцять місяців краще присвятити приємним покупкам, новим знайомствам, спілкуванню. Загальні справи будуть зближувати Риб з людьми, тому не варто прагнути до самоти. Літо й осінь 2019 року стануть чудовим часом для нових починань, змін у кар'єрі, переїздів і важливих рішень. Завдяки позитивному впливу планет сили Риб будуть відновлюватися швидше.

Згідно з прогнозами астрологів, в 2019 році шанс значно поліпшити фінансове становище є лише у чотирьох знаків Зодіаку.