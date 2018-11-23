Експерт дав "дуже просту" пораду, як боротися з несправжніми знижками у "Чорну п’ятницю"

Куплений зі знижкою товар потрібно дбайливо зберігати протягом деякого часу – максимум до двох тижнів.

У відому "Чорну п'ятницю", яка цього року випала на 23 листопада, українці дійсно можуть значно заощадити гроші. Однак варто бути уважним, адже серед справжніх знижок буде і багато шахрайства.

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Про це розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов, передає «Обозреватель». Він запевнив, що боротися із такими шахраями, завдяки чинному законодавству, насправді дуже просто.

"Наприклад, вам заявляють, що це пальто коштувало 15 тис. гривень, а сьогодні вам його продадуть за дві тисячі. І ви його купуєте. Але приходите через тиждень-два, а воно як коштувало дві тисячі, так і коштує", — навів приклад Несміянов.

За його словами, куплений зі знижкою товар просто потрібно дбайливо зберігати протягом деякого часу — максимум до двох тижнів. Після чого знову порівняти ціну в магазині, де цей товар купувався.

"І якщо ціна падає, то ти приходиш, повертаєш пальто, чек, і тобі повертають повну вартість за цей товар. Це стосується усього. Одягу, техніки, електроніки тощо", — підкреслив експерт.

Несміянов додав, що варто враховувати 31 категорію товарів, які в Україні не підлягають поверненню. Зокрема, це рукавички, нижня білизна тощо. Цей перелік необхідно знати напам'ять.

"І ще момент — зверніть увагу на чеки. Будуть нечесні підприємці, які видають липові чеки або взагалі не видають. У такому випадку повернути товар проблематично", — підсумував він.