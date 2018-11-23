Український співак Іван Дорн знову оскандалився через РФ

Дехто назвав скандального Дорна зрадником.

Скандальний український співак Іван Дорн розлютив фанатів анонсом виступу в Росії. Артист дасть концерт у Москві 23 листопада.

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Про прийдешній захід Дорн написав в Instagram. У коментарях до посту дописники артиста обурені тим, що він заробляє гроші в Росії.

"Та йому пох... Типу братський народ", "Ваню, ви туди ж", "Яка на**й Москва, зраднику!", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, в 2017 році скандальне інтерв'ю українського співака Івана Дорна російському журналісту Юрію Дудю викликало хвилю обурення в соцмережах. Так, артист заявив, що між Україною і Росією - просто "сварка", почав відхрещуватися від допомоги бійцям АТО, а також сказав, що обрав для "Нової хвилі" футболку з тризубом, щоб про його костюм ніхто "не смердів".