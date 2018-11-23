"Це вчинили нелюди": Порошенко напередодні Дня пам'яті жертв голодоморів звернувся до українців

У 2017–2018 роках Україна і весь цивілізований світ вшановують 85-і роковини Голодомору 1932–1933 років — геноциду українського народу.

Президент України Петро Порошенко підкреслив, що голодомори в Україні були штучними і вчинені нелюдами.

Про це йдеться у зверненні до українського народу та українців у світі у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів.

Він відзначив, що у 2017–2018 роках Україна і весь цивілізований світ вшановують 85-і роковини Голодомору 1932–1933 років — геноциду українського народу.

«Це вагомий привід згадати і осмислити великі трагедії минулого століття, пом’янути у молитві невинних жертв. Цей день також спонукає нас вкотре подивитися прямо у вічі жахливій правді: голодомори в Україні були штучними, вчиненими людьми проти людей. Точніше — нелюдами проти людей», - переконаний глава Української держави.

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За його словами, голодомор 1932–1933 років, голодомори 1921–1922 та 1946–1947 років, політичні репресії, депортації — далеко не повний перелік злочинів, заподіяних тоталітарним комуністичним режимом на українських землях.

«В ім’я збереження України маємо завжди про це пам’ятати. Вірю, мільйони невинно загублених душ нарешті змогли віднайти вічний спокій — десятиліття замовчування неприємних для системи історичних фактів залишилися далеко у радянському минулому, за залізною завісою того часу», - підкреслив президент.

Порошенко зауважив, що цивілізований світ зробив і робить усе можливе, щоб «гірка, але така необхідна правда» стала широко оприлюдненою, а злочини тоталітарного режиму отримали належну історичну і правову оцінку.

«Це потрібно сьогодні нам — тим, хто захищає від російської агресії свою територію і демократичні цінності. Захищає від нащадків тих, хто якраз і організував ті злочини проти нашого народу. Від країни, де нині виправдовують Сталіна та його поплічників», - додав він.

«Це потрібно світовій спільноті сьогодні і в майбутньому — для того, щоб розпізнати зло та ніколи більше не допустити злочинів проти людства», - переконаний президент.

Українці співчувають і солідарні з іншими народами, які постраждали від злочинів тоталітаризму.

«Ми пам’ятаємо і ми сильні», - заявив глава Української держави.

Порошенко закликав український народ, усіх українців у світі у День пам’яті жертв голодоморів запалити свічку та вшанувати хвилиною мовчання мільйони загиблих.