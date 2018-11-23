Голодомор 1932–33: як радянська влада по-звірячому вбила мільйони українців (відео)

Голодомор 1932–33 років був влаштований штучно більшовиками. Таким чином Сталін хотів придушити волелюбність українців, які повставали проти колективізації і "розкуркулуювання".

У 1930 році в українських селах відбулося 1716 масових виступів, з них 15 - збройні повстання. Радянська влада не приживалася в Українській РСР.

Сталін розумів це, і у листі до Кагановича від 11 серпня 1932 року писав: "Якщо не візьмемось нині за виправлення становища в Україні, Україну можемо втратити…".

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Восени 32-го року з України спочатку вивезли весь посівний матеріал з колгоспів. А в листопаді і грудні з хат селян забрали все зерно, картоплю, сушені фрукти - все, що можна було їсти. Конфісковане продавали за кордон, а кошти спрямовували на індустріалізацію в інших республіках СРСР.

Люди в Україні, позбавлені будь-якої їжі, пухнули і помирали від голоду у страшних муках. Трупи звозили в братські могили, куди часто потрапляли й живі люди.

Такі могили сьогодні є в кожному українському селі.

Вони працювали, мріяли, любили близьких і любили життя. Їх убили найбільш звірячим способом – не шкодуючи ні жінок, ні дітей.

За офіційними даними, від голоду тоді померло 3,9 мільйонів українців. За неофіційними - від 7 до 10 мільйонів. Значна частина вбитих голодом – діти.