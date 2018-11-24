У Дніпрі вшанували пам'ять жертв Голодомору (фоторепортаж)

Відразу після молитви, священики звернулися до всіх присутніх і нагадали, що всім людям варто цінувати те, що є.

24 листопада в Дніпрі вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 року. Незважаючи на мороз та вітер, більше сотні жителів міста прийшли до пам'ятника жертв Голодомору, щоб покласти квіти.

Молитву пам'яті загиблих прочитали священики УПЦ Київського Патріархату.

Про це повідомляє Інформатор з місця події.

Читайте також"Злочини проти нелюдів людей": Порошенко звернувся до українців у День пам'яті жертв Голодомору

Серед присутніх були люди, які тримали у руках синьо-жовті прапори України, а також чорно-червоний прапор. Крім того, деякі з них тримали в руках транспаранти з написом «Геть від Москви». Померлих вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника.

Відразу після молитви, священики звернулися до всіх присутніх і нагадали, що всім людям варто цінувати те, що є.

«Ви тільки уявіть, що люди загинули не в бою, не від хвороби, а просто через те, що у них не було навіть шматка хліба», — сказав священик.

Нагадаємо, щорічно у четверту суботу листопада жителі України вшановують пам'ять людей, загиблих під час Голодомору 1932-1933 року. Геноцид знищив понад 7 мільйонів чоловік на території УРСР і 3 мільйона українців за її межами. Серед них були українці, що проживали на Кубані, Північному Кавказі, в Нижньому Поволжі, і в Казахстані. Тільки в першій половині 1933 року смертність від Голодомору в Україні досягла трьох мільйонів чоловік.