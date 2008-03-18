НКРЕ збільшила прогнозну оптову ціну електроенергії

Національна комісія регулювання електроенергетики збільшила прогнозну оптову ціну електроенергії на квітень 2008 року на 4,5% - до 301 грн. за МВт/г (без ПДВ), порівняно з лютим поточного року.

Про це УНІАН повідомили в НКРЕ з посиланням на постанову комісії від 17 березня №360.

Довідка УНІАН. Прогнозна оптова ціна електроенергії з початку року виросла на 11,43% - з 270,12 грн., встановлених для січня, до 301 грн. за МВт/г (без ПДВ) у квітні.

У 2007 році прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію зросла на 20,9% - до 264,82 грн. за МВт/г (без ПДВ).

Прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію у 2006 році виросла на 16,05% - з 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/г (без ПДВ).

***Прогнозна оптова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва і обсягів дотаційних сертифікатів. Енергопостачальні компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії під час розрахунку роздрібних енерготарифів.